NovaPay запускает карты для ФОПов

NovaPay начала выпуск бизнес-карт для физических лиц-предпринимателей. Заказать такую карту можно будет на одноименном сервисе, а доставкой займется Новая почта.

Карты NovaPay для ФЛП

Сейчас уже более 20 тысяч предпринимателей открыли счета ФЛП в NovaPay. Более 6,5 тысяч из них зарегистрировались онлайн и оформили виртуальные бизнес-карты.

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Приложение предоставляет следующие преимущества:

быстрое открытие счета с возможностью получения наложенного платежа на счет в тот же день;

доступ к различным финансовым сервисам, таких как платежи и переводы по IBAN, электронные выписки, оформление доверенностей и круглосуточная поддержка;

возможность снятия наличных со счета ФЛП с помощью штрих-кода в приложении в любом отделении Новой почты - как самостоятельно, так и через доверенное лицо.

Транзакции с наложенным платежом не потребуют никаких комиссий. Однако для других типов средств применяются различные комиссии. Снятие наличных и транзакции до 100 000 гривен останутся бесплатными, тогда как любые суммы, превышающие этот порог, будут облагаться комиссией в размере 0,5% с минимальной комиссией в 15 гривен.

Обратите внимание! Переводы на другие банки тоже подлежат комиссии в 0,5%.