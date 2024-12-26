Назвали самые популярные подарки, которые украинские бизнесы дарят сотрудникам на праздники

Подарки являются важной составляющей поддержки команды. В начале полномасштабного вторжения многие компании сокращали бюджеты на такие нужды и перечисляли деньги на благотворительность. Однако, со временем стало понятно, что подарки являются проявлением внимания и элементом поддержки в сложные времена.

Что дарят компании сотрудникам

Компания по изготовлению корпоративных подарков и мерча MOODua поделилась трендами среди компаний различных сфер, передает 24 Канал. Ррассказываем, что дарят украинские компании своим работникам на зимние праздники в этом году.

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Фавориты среди всех секторов бизнеса

Пледы уже несколько лет лидируют в рейтинге корпоративных подарков. Сумки. Рюкзаки, эко-сумки и шоперы с интересным дизайном. Елочные игрушки с логотипом. Детские подарки для детей. Наборы для детей работников: игрушки, наборы для творчества или книги. Аромасвечи - для атмосферы праздника. Экологические решения. Многоразовые бутылки для воды, ланч-боксы или другой эко-инвентарь для ежедневного использования.

Однако характер подарков варьируется в зависимости от сферы деятельности. В каждой отрасли отчетливо прослеживаются собственные тренды.

ИТ-сектор

Мерч

Худи, футболки, носки - классика корпоративных подарков. Особенно популярными стали такие модели, как зип-худи, жилеты и флисовые кофты.

Тепло

Шарфы, бафы, перчатки, пледы - все, что дарит ощущение уюта. Например, пледы с подогревом или тапочки из натуральной шерсти помогают сотрудникам чувствовать себя комфортно дома или в офисе.

Практичные подарки

Гаджеты для работы и отдыха: портативные лампы, беспроводные зарядные устройства, органайзеры для кабелей и подставки для ноутбуков.

Минимализм в упаковке

В тренде экологическое оформление: упаковка в дойпаках, многоразовые мешочки или просто красиво завернутые подарки в крафтовую бумагу. Один из трендов: упаковка как часть подарка.

Минимализм – тренд в упаковке подарков / Фото unsplash

Банкинг и финансы

Комфорт за рабочим столом

Вещи, которые создают удобство на рабочем месте: эргономичные подставки под ноутбук, коврики для мыши с оригинальным дизайном, настольные органайзеры или брендированные увлажнители воздуха.

Блэкаут-подарки

Практичные подарки для периодов отключений электроэнергии: павербанки, зарядные станции, фонари или термочашки.

Продуктовые наборы

Праздничные угощения: штоллены, рождественские кексы, наборы с горячим шоколадом или медом в стильных банках. Спросом также пользуются гастронаборы к рождественскому столу: хамоны, сыры, оливки и другие деликатесы.

Медиа & реклама

Украинские национальные мотивы

Дидухи, декоративные украшения в форме ангелов, наборы для создания традиционных рождественских пауков или вышитые салфетки - все, что подчеркивает аутентичность украинских праздников.

Геймификация

Интерактивные подарки: скретч-карты для путешествий, антистресс-игрушки или кубики Рубика. Популярными также стали наборы для творчества: смеси для приготовления имбирного печенья, конструкторы или краски для декора елочных игрушек.