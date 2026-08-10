Novus срочно меняет логистику: что будет с ассортиментом и новыми магазинами

Российский ракетный удар, уничтоживший логистический центр Novus, вынудил компанию фактически перестраивать систему поставок "на ходу". Компания нашла решения, которые помогут избежать пустых полок.

Будет ли дефицит товаров в магазинах Novus

Чтобы избежать проблем с поставками, сеть задействовала резервные складские площадки и перенаправила товарные потоки через региональные узлы. Об этом в интервью RAU рассказал генеральный директор Novus Украина Марк Петкевич.

Основные продукты питания и товары первой необходимости, по его словам, должны оставаться в магазинах в полном объеме.

Конечно, когда разрушается большой распределительный центр, из цепочки поставок сети сразу выпадают миллионы единиц продукции. Однако мы сразу приняли все оперативные меры, чтобы избежать пустых полок. Возможны задержки с пополнением отдельных специфических позиций, но основные продукты питания и товары первой необходимости будут в магазинах в полном объеме,

– говорит Петкевич.

В компании отмечают, что значительная часть работы сейчас происходит непосредственно за кулисами. Команды меняют маршруты, графики и способы доставки, чтобы для покупателей привычный режим работы магазинов практически не изменился.

Как Novus перестраивает логистику

Одним из первых решений стал переход ключевых поставщиков на прямые поставки. Теперь часть товаров доставляется непосредственно в магазины, минуя центральный склад.

Параллельно Novus использует резервные складские площадки и региональные логистические узлы, через которые перенаправляются товарные потоки. Такой подход позволяет частично компенсировать потерю основного логистического центра и не допустить масштабного сбоя в работе всей сети.

По словам генерального директора Novus, графики поставок в настоящее время смещаются, и команда ежедневно корректирует их в режиме реального времени.

Что касается ассортимента, мы направляем все силы на поддержание максимального разнообразия продуктов на полках. При этом наши стратегические планы остаются неизменными,

– уточнил Петкевич.

По его словам, атака не должна приостановить развитие сети. В частности, Novus продолжает подготовку к открытию первых супермаркетов во Львове, запланированному на 14 августа.

Подорожают ли продукты из-за уничтожения склада

В Novus уверяют, что не планируют безосновательно менять ценовую политику из-за ситуации с логистикой.

Наш главный посыл очень прост: Novus работает и выполняет свои обязательства перед покупателями и партнерами. Клиенты могут быть уверены, что мы сохраняем привычный ассортимент и не планируем безосновательно менять ценовую политику из-за этой ситуации,

– говорит генеральный директор Novus.

В то же время уже сейчас ясно, что речь идет о очень значительных финансовых потерях для компании – убытки на миллиарды гривен.

Напомним, что логистический центр NOVUS подвергся нескольким прямым ракетным ударам в ночь на 5 августа. Тогда враг выпустил 28 ракет и 115 ударных дронов по Киеву и области.

Объект полностью прекратил свою работу. Но среди сотрудников компании и партнеров погибших нет. Это уже второй удар по логистическому центру. Масштаб разрушений еще оценивается, а команда уже работает над перераспределением товарных запасов, чтобы магазины и в дальнейшем были обеспечены всем необходимым.

Также сообщалось о разрушении магазинов "Эпицентр", складов Rozetka и терминалов "Новой почты".