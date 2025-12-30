Новые цены с 1 января 2026: как изменится стоимость тарифов Киевстар, Vodafone и lifecell

Мобильные операторы Украины, такие как Киевстар, Vodafone и lifecell, вводят масштабные изменения с 1 января, касающиеся звонков в ЕС. Также стало известно, увеличится ли стоимость тарифов.

Как вырастут тарифы Киевстар?

С начала 2026 года для части клиентов Киевстара вступят в силу новые условия международной связи, пишет 24 Канал со ссылкой на Киевстар.

Оператор пересмотрит перечень стран, на которые распространяются тарифные минуты, а также изменит условия отдельных дополнительных опций. Обновление коснется абонентов тарифных планов LOVE UA Свет, Контракт 2023, ВАШ Регион и ВАШ Оптимум.

Согласно новым правилам, с 1 января 2026 года тарифные минуты можно будет использовать для звонков в Бельгию, Норвегию, Швецию, Австрию, Данию и Францию. Таким образом Киевстар расширяет перечень европейских направлений, доступных без дополнительной оплаты в пределах пакета.

В общем оператор обновляет некоторые тарифы с 18 декабря 2025 года и будет продолжать это в 2026 году. Некоторые тарифы подорожают из-за роста стоимости ключевых ресурсов, в частности, электроэнергии для предприятий, которая в вечерние пиковые часы подорожала на 60%.

Техническое сообщество рынка телекоммуникаций "Мобильная связь Украины" сообщило, что новые тарифы, среди прочего, коснутся линейки LOVE UA:

LOVE UA База – вместо 150 гривен станет 200 гривен за 4 недели;

LOVE UA Безлим 2024 – с 225 гривен до 300 гривен;

LOVE UA Песня 2024 – с 250 гривен до 300 гривен;

LOVE UA Свет 2024 – с 200 гривен до 260 гривен;

LOVE UA Свет 2024 (с суперсилой Экономия) – со 150 гривен до 200 гривен;

LOVE UA Свобода 2024 – со 125 гривен до 190 гривен.

Что изменится в Vodafone?

Уже с 1 января 2026 года для большинства контрактных и бизнес-тарифов Vodafone вводится принцип "Роуминг как дома" – пользование мобильной связью в странах ЕС на тех же условиях, что и в Украине, без дополнительных оплат, сообщили в Vodafone.

Что это означает для контрактных абонентов:

Без дополнительной платы абоненты смогут использовать минуты и часть гигабайт из общего объема как в Украине, так и во время пребывания в странах Европейского Союза.

Принцип "Роуминг как дома" будет внедрен для тарифов Vodafone Business, Vodafone Red и для тарифов линейки Vodafone GigaCombo 3-в-1, которые сочетают мобильную связь, домашний интернет и телевидение.

Что будет с тарифами lifecell?

С 1 января начнется обновление пакетов услуг от lifecell с названием 4G IoT с отметками 30, 40, 50, 70 и 140 и IoT Start (Medium и Premium), пишет 24 Канал со ссылкой на lifecell.

С этого дня звонки в пределах пакета можно использовать как в Украине, так и в ЕС. Когда основные минуты использовано, сверх указанного пакета будут применять следующие условия:

20 копеек за минуту разговора внутри корпоративной группы,

50 копеек за минуту – за звонки на номера других операторов Украины,

SMS будет стоить 40 копеек.

