Более 26 тысяч новых компаний: какие отрасли в Украине развиваются наиболее динамично

В 2024 году в Украине зарегистрировали более 26 000 новых компаний. Это на 2,7% меньше по сравнению с предыдущим годом (26 700).

Где больше всего новых компаний

Больше всего новых компаний было зарегистрировано в Киеве – 9200, в Днепропетровской области – 2200 и во Львовской – 2100. Об этом свидетельствуют результаты исследования YC.Market, информирует 24 Канал.

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Среди отраслей наиболее динамично развивалось машиностроение, где прирост новых компаний в 2024 году составил более 34% (1022 компании по сравнению с 670 в 2023 году).



Где больше всего открыто компаний / Инфографика YC.Market

Несмотря на значительное количество закрытий IT-ФОПов, количество новых технологических компаний в Украине выросло на 6,6%, достигнув 1714.

Тенденции на рынке

Положительная динамика также наблюдается в таких сферах, как телекоммуникации, электроэнергетика, электроника и оборудование. В то же время в 2024 году наблюдается спад прироста новых компаний в таких секторах, как оптовая торговля, транспорт и логистика.

Популярные отрасли / Инфографика YC.Market

В целом, в Украине была приостановлена деятельность почти 3300 компаний. Больше всего закрытий зафиксировано в Киеве – 528, в Днепропетровской области – 395, в Одесской – 282, во Львовской – 239 и в Харьковской – 201.

Области, где чаще всего закрывали компании / Инфографика YC.Market

Интенсивность ликвидации предприятий выросла больше всего в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях.