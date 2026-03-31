В Украине введут новый налог для платформ: Uklon, Bolt и Glovo сделали громкое заявление

Впоследствии в Украине введут так называемый "налог на OLX". Сервисы Uklon, Bolt и Glovo высказали свое мнение относительно законопроекта, который предусматривает налогообложение доходов с цифровых платформ по ставке 5%.

Новый налог для цифровых платформ: что говорит бизнес?

В компаниях считают, что новые правила сделают рынок более понятным и удобным как для бизнеса, так и для государства, пишет "Интерфакс-Украина".

В Uklon ожидают, что после внедрения новых правил цифровая экономика начнет активнее развиваться. По их мнению, четкие условия игры будут способствовать доверию между платформами, клиентами и государством.

Принятие соответствующего законопроекта обеспечит прозрачную систему налогообложения, упростит администрирование и позволит компаниям работать в понятном правовом поле, будучи уверенными в полном соблюдении налоговых обязательств,

– отметил руководитель направления GR компании Uklon Николай Сорока.

У Bolt также поддерживают законодательную инициативу, особенно в части развития гиг-экономики и цифровых сервисов.

Важно, чтобы во время его принятия депутаты сохранили взвешенный подход. Предложенный упрощенный налоговый режим является критически важным для существования гибких форм занятости в Украине,

– отметила руководитель публичной политики компании Юлия Малич.

У Glovo зато отметили важность правильной технической реализации закона, потому что для бизнеса важно, чтобы процесс был динамичным и прозрачным и не затянулся на длительное время.

Мы заинтересованы в том, чтобы эти нормы заработали как можно быстрее, в идеале – уже с 2026 года. Каждый месяц промедления – это потерянные возможности для бюджета страны,

– в свою очередь отметила генеральный менеджер Glovo в Украине Марина Павлюк.

Что известно о новых налогах для цифровых платформ?

Изменения являются частью выполнения Украиной обязательств в рамках евроинтеграции. Вопрос прорабатывали в диалоге с бизнесом, профильными ассоциациями и экспертами.

Во-первых, урегулирование налогообложения полученных через цифровые платформы доходов и внедрение международного обмена информацией (DAC7).

Ставка НДФЛ составит 5% (вместо действующей в 18%), а налоговым агентом будет выступать сама платформа, что значительно упростит администрирование для граждан. В то же время разовые некоммерческие продажи личных вещей не подлежат налогообложению, если годовой доход от операций не превышает 2 тысячи евро.

Такой подход одновременно уменьшает налоговую нагрузку для самозанятых лиц, стимулирует добровольное декларирование доходов и способствует детенизации. Предложенные изменения начнут действовать с 1 января 2027 года,

– добавил министр финансов Марченко.