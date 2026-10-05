Новое требование к ФЛП: кто должен отчитаться сразу за три квартала в октябре

ФЛП, имеющие наемных работников, должны в октябре подать отчет о начислении, расчете и уплате взноса на поддержку трудоустройства лиц с инвалидностью. Однако на этот раз предпринимателям придется готовить документы сразу за три квартала 2026 года.

Когда необходимо подавать отчеты

В конце сентября 2026 года Министерство финансов наконец утвердило новую форму отчета о трудоустройстве лиц с инвалидностью, сообщает 24 Канал.

Соответствующий приказ Минфина "Об утверждении формы отчета о начислении, расчете и уплате взноса на поддержку трудоустройства лиц с инвалидностью" вступил в силу 25 сентября.

Документ обязывает бизнес информировать государство о своевременной уплате взноса. Парадокс ситуации заключается в том, что обязанность отчитываться действует еще с 1 января 2026 года, но саму форму чиновники разработали лишь в конце третьего квартала.

В связи с этим работодателям необходимо подать отдельные отчеты за первый, второй и третий кварталы.

Крайние сроки подачи следующие:

за I квартал – до 11 мая;

за II квартал – до 10 августа;

за III квартал – до 9 ноября;

за IV квартал – до 9 февраля 2027 года.

То есть ближайший дедлайн для ФЛП – 9 ноября 2026 года, поскольку именно до этой даты необходимо отчитаться за третий квартал.

Данные для расчета взноса берутся из первичных документов бухгалтерского учета. При этом сам отчет не заменяет такие документы.

Непредставление или несвоевременное представление отчета по установленной форме считается нарушением, которое наказывается штрафом в размере 10 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Каковы нормы трудоустройства людей с инвалидностью

В настоящее время украинское законодательство уже давно обязывает работодателей создавать рабочие места для людей с инвалидностью:

для предприятий со штатом от 8 до 25 человек норматив составляет не менее одного трудоустроенного человека с инвалидностью;

для компаний с более чем 25 работниками – не менее 4% от общего числа персонала.

Если предприниматель не выполняет эту квоту, он вынужден платить специальный взнос, который в мирное время равен 40% от средней зарплаты работника. Однако на период действия военного положения государство пошло навстречу бизнесу – сейчас уплачивается лишь половина от этой суммы.

Напомним, с 1 января в Украине в изменились сроки подачи налогового расчета для ФЛП. Речь идет об отчетности по доходам, выплаченным физическим лицам, удержанным с них налогам и начисленному единому взносу. Отныне отчеты по НДФЛ, военному сбору и ЕСВ предприниматели подают ежеквартально, а не ежемесячно.