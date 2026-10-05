Коли потрібно подати звіти

Наприкінці вересня 2026 року Міністерство фінансів нарешті затвердило нову форму звіту щодо працевлаштування осіб з інвалідністю, розповідає 24 Канал.

Відповідний наказ Мінфіну "Про затвердження форми Звіту про нарахування, обчислення та сплату внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю" набув чинності 25 вересня.

Документ вимагає від бізнесу інформувати державу про вчасну сплату внеску. Парадокс ситуації полягає в тому, що обов'язок звітувати діє ще з 1 січня 2026 року, але саму форму чиновники розробили лише наприкінці третього кварталу.

Через це роботодавцям потрібно подати окремі відомості за перший, другий та третій квартали.

Граничні строки подання мають такий вигляд:

за I квартал – до 11 травня;

за II квартал – до 10 серпня;

за III квартал – до 9 листопада;

за IV квартал – до 9 лютого 2027 року.

Тобто найближчим дедлайном для ФОПів є 9 листопада 2026 року, оскільки саме до цієї дати потрібно відзвітувати за третій квартал.

Дані для розрахунку внеску беруть із первинних документів бухгалтерського обліку. Водночас сам звіт не замінює такі документи.

Неподання або несвоєчасне подання звіту за встановленою формою. вважається порушенням, яке карається штрафом у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Які норми працевлаштування людей з інвалідністю

Наразі українське законодавство давно зобов'язує роботодавців створювати робочі місця для людей з інвалідністю:

для бізнесу зі штатом від 8 до 25 осіб норматив становить щонайменше одна працевлаштована людина з інвалідністю;

для компаній з понад 25 працівниками – не менше 4% від загальної кількості персоналу.

Якщо підприємець не виконує цю квоту, він змушений платити спеціальний внесок, який у мирний час дорівнює 40% від середньої зарплати працівника. Проте на період дії воєнного стану держава пішла назустріч бізнесу – наразі сплачується лише половина від цієї суми.

Нагадаємо, з 1 січня в Україні змінилися строки подання податкового розрахунку для ФОПів. Йдеться про звітність щодо доходів, виплачених фізособам, утриманих із них податків та нарахованого єдиного внеску. Відтепер звіти з ПДФО, військового збору та ЄСВ підприємці подають щоквартально, а не щомісяця.