Изменения в бронировании работников и предприятий: кого коснутся новые правила

Правительство обновило правила определения предприятий, работники которых могут быть забронированы от мобилизации. Постановление № 847, принятое 14 июля, делегирует эти полномочия между центральной и местной властью.

Что изменилось?

Соответствующие изменения утверждены постановлением №847 на заседании правительства 14 июля, текст которого обнародован на официальном сайте КМУ, передает 24 Канал.

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До принятия новых правил компании могли подавать заявки на бронирование через как центральные, так и местные органы власти – без четкого распределения полномочий. Теперь порядок изменен.

Отныне центральные органы власти ответственны за определение критически важных предприятий в тех секторах экономики, которые входят в их компетенцию.

Вместо этого местные администрации получили право определять критически важные предприятия коммунальной собственности, а также в 8 определенных сферах, действующих на их территории.

Речь идет о таких отраслях:

сельское, лесное и рыбное хозяйство,

добывающая и перерабатывающая промышленность,

энергетика (электро-, газо- и водоснабжение),

строительство,

торговля и ремонт автотранспорта,

транспорт и логистика.

На приведение своих критериев в соответствие с обновленным порядком местным администрациям дали месяц.