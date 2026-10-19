Бронирование под вопросом: Корецкий объяснил, кого затронет изменение правил

Правительство работает над изменениями в правилах бронирования работников, чтобы сократить возможные злоупотребления со стороны предприятий. Премьер-министр Сергей Корецкий пояснил, какие компании могут оказаться под более пристальным вниманием и планируют ли изменить условия бронирования для энергетиков в преддверии зимы.

Какие компании могут потерять бронирование

Сергей Корецкий заявил, что правительство хочет в первую очередь определить предприятия, которые действительно имеют критическое значение для обороноспособности и жизнеобеспечения государства и заслуживают бронирования от мобилизации, пишет BBC.

В то же время премьер обратил внимание на возможные злоупотребления, когда предприятия проводят бронирование значительного количества работников, хотя их вклад в критически важные сферы может быть незначительным.

Беспокоиться стоит тем, кто создал компанию, которая производит условно два дрона в год, но забронировала у себя в качестве работников сотни людей,

– говорит чиновник.

Таким образом, правительство намерено сосредоточиться на следующих вопросах:

определить предприятия, критически важные для обороны и жизнеобеспечения страны;

выявить и минимизировать злоупотребления механизмом бронирования;

уточнить правила, по которым компании могут осуществлять бронирование работников.

Корецкий надеется, что работу над деталями изменений удастся завершить в течение недели.

Изменят ли порядок бронирования для энергетиков перед зимой

Отдельно премьер прокомментировал опасения относительно возможного пересмотра процента работников, бронированных в энергетической отрасли.

Говорят, что в преддверии самой сложной зимы мы сейчас "изменим процент бронирования для энергетиков". Но ведь это выглядит странно, верно? Хотя, конечно, этим очень легко манипулировать и извлекать политическую выгоду. У нас такой цели нет. Мы в здравом уме и понимаем, к чему это может привести,

– говорит Корецкий.

Поэтому пока речь идет о намерении устранить возможные злоупотребления и уточнить критерии, по которым предприятия и в дальнейшем смогут проводить бронирование работников.

К слову, сейчас бизнес опасается новых ограничений, поскольку они могут затруднить работу компаний. Несмотря на нынешний дефицит кадров,изменение правил бронирования может ухудшить текущую ситуацию.

Среди предлагаемых изменений – сокращение лимитов бронирования для отдельных категорий, изменение процедуры подтверждения статуса критически важного предприятия и пересмотр подходов к определению количества работников, которых можно забронировать.