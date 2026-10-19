Які компанії можуть втратити бронювання

Сергій Корецький заявив, що уряд хоче насамперед визначити підприємства, які справді критично важливі для обороноздатності та життєзабезпечення держави й заслуговують бронювання від мобілізації, пише BBC.

Водночас прем'єр звернув увагу на можливі зловживання, коли підприємства бронюють значну кількість працівників, хоча їхній внесок у критично важливі сфери може бути незначним.

Переживати є тим, хто створив компанію, яка виробляє умовно два дрони на рік, але забронювала у себе як працівників сотні людей,

– каже посадовець.

Отже, уряд прагне зосередитися на таких питаннях:

визначити підприємства, критично важливі для оборони та життєзабезпечення країни;

виявити й мінімізувати зловживання механізмом бронювання;

уточнити правила, за якими компанії можуть бронювати працівників.

Корецький сподівається, що роботу над деталями змін вдасться завершити протягом тижня.

Чи змінять бронювання для енергетиків перед зимою

Окремо прем'єр прокоментував побоювання щодо можливого перегляду відсотка заброньованих працівників енергетичної галузі.

Кажуть, що у переддень найскладнішої зими ми зараз "енергетикам змінимо відсоток бронювання". Але ж це виглядає дивно, правильно? Хоча, звісно, на цьому дуже легко робити якісь маніпуляції і політичні зиски. У нас такої мети немає. Ми притомні і розуміємо, до чого це може призвести,

– каже Корецький.

Тож поки йдеться про намір усунути можливі зловживання та уточнити критерії, за якими підприємства й надалі зможуть бронювати працівників.

До слова, наразі бізнес побоюється нових обмежень, бо вони можуть ускладнити роботу компаній. Попри дефіцит кадрів зараз, зміна правил бронювання може погіршити поточну ситуацію.

Серед пропонованих змін – скорочення лімінів бронювання для окремих категорій, зміна процедури підтвердження статусу критично важливиго підприємства та перегляд підходів до визначення кількості працівників, яких можна забронювати.



