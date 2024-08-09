Штраф в десятки миллиардов: Apple пытается избежать наказания от Евросоюза
Источник:Financial Times
Производитель iPhone снова обновляет условия ведения бизнеса. Это четвертый раз в этом году. Дело в том, что сейчас существует угроза штрафа от Евросоюза из-за нового законодательства, размер которого 10% от мирового оборота.
Какие изменения внесли для магазинов App Store
Известно, что в Евросоюзе технологический гигант внес изменения относительно своего бизнеса. Теперь разработчики смогут проще и дешевле направлять пользователей для совершения покупки за пределами App Store.
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Кроме того, мероприятия, которые планируют обновить в программном обеспечении осенью, содержат новую структуру сборов и смягчения правил. Поэтому разработчики могут отображать ссылки в своих приложениях.
Штраф для Apple
Напоминаем, что в Евросоюзе приняли новый строгий закон по ограничению власти крупнейших технологических компаний.
- Поэтому если требования не будут выполнены, тогда компания Apple будет вынуждена платить огромные штрафы.
- Это может быть даже 10% от их мирового оборота, а это десятки миллиардов долларов.