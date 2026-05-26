Покупать за границей станет дороже: украинцам советуют готовиться к новым налогам

Украинцы все активнее заказывают товары через международные маркетплейсы, однако правила налогообложения таких покупок могут существенно измениться. Речь идет о возможном введении новых налогов на международные посылки и усилении контроля за онлайн-покупками.

Как сейчас облагаются налогом посылки с Temu и AliExpress?

От того, как быстро люди адаптируются к новым требованиям, зависит, придется ли доплачивать налоги и сталкиваться с задержками на таможне. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал адвокат Игорь Ясько.

Сейчас в Украине для физических лиц действует льгота:

если стоимость международной посылки не превышает 150 евро, покупатель не платит НДС и пошлину;

налоги начисляются только на сумму превышения.

Отдельно существует лимит в 45 евро для подарочных отправлений "от физлица к физлицу". В таком случае налоги не взимаются, если посылка не имеет признаков коммерческой партии и товар не был оплачен.

Что планируют изменить?

В рамках налоговой реформы правительство предлагает полностью пересмотреть подход к международным посылкам. Главное изменение – возможная отмена льготы на покупки до 150 евро. Фактически это означает, что:

НДС могут начать начислять “с первого евро”; Международные покупки станут дороже; Налог могут включать еще на этапе оформления заказа.

Игорь Ясько, управляющий партнер АО "Юридическая компания "WINNER" Платформы (маркетплейсы) при этом получат роль налоговых агентов: именно они будут ответственными за правильное начисление и перечисление НДС, а также за передачу информации об операциях украинских покупателей. Для подарочных посылок от родственников и друзей критическим станет предел в 45 евро – превышение будет означать необходимость уплаты налога, если речь не идет о четко определенных исключениях.

Что советуют украинцам?

Эксперты рекомендуют украинцам внимательнее относиться к международным заказам и заранее готовиться к возможным изменениям:

Следить за стоимостью заказов и не ориентироваться только на старый порог в 150 евро: он может потерять актуальность после изменений. Хранить инвойсы, чеки и выписки из банка – они будут основным доказательством стоимости товара в случае вопросов таможни. Не занижать стоимость и не маскировать коммерческие партии под "подарки": это риск доначисления налогов, штрафов и задержки посылки. Закладывать в стоимость покупок возможный НДС и пошлину, особенно для дорогой техники, гаджетов и брендовой одежды.

