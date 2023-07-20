"Вирусный рост": какая компания Ким Кардашян теперь стоит 4 миллиарда долларов

Американская звезда и предприниматель Ким Кардашян активно развивает свои бизнесы. Среди них бренд Skims, подорожавший до рекордной отметки.

Американский бренд одежды был создан в 2019 году. Философия компании сосредоточена на боди-позитивизме и инклюзивности. На четвертом году существования стоимость Skims достигла важной отметки.

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Новый успех компании Ким Кардашян

В рамках финансового раунда C, проходившего под руководством Wellington Management, бренд Skims привлек 270 миллионов долларов. Благодаря этому оценка компании выросла до 4 миллиардов долларов. В 2022 году этот показатель составлял 3,2 миллиарда долларов.

Вирусный рост компании – вот, что привлекает инвесторов,

– заявил исполнительный директор и соучредитель этого бренда.

Компания также может в 2023 году получить от чистых продаж 750 миллионов долларов. Годом ранее эта сумма составила 500 миллионов долларов. BOF.

В то же время в The Times указывают, что последние инвестиции, которые привлек бренд Skims, поставит на первый план вопрос о выходе компании на фондовый рынок.

Напомним, что украинский стартап Preply привлек инвестиции в размере 70 миллионов долларов и сообщил о создании ассистента на основе искусственного интеллекта. Ветераны российско-украинской войны имеют возможность получить 1 миллион гривен на оборудование для своего бизнеса. программу запустили Кабмин и Сбербанк.