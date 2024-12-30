Новый закон об автогражданке вступает в силу с 1 января: как вырастут цены на полисы

Новый закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств вступит в силу 1 января 2025 года. Как следствие, страхователи могут ожидать увеличения расходов на страхование.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу НБУ. Там прежде всего опровергли информацию о том, что с начала года полисы автогражданки сразу вырастут в цене в 2 – 2,5 раза.

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В НБУ объяснили, что новый закон действительно дает определенную свободу страховщикам в вопросе определения стоимости полиса, которая будет зависеть от персональной истории водителя.

Масштабы такого повышения, по предварительным оценкам, в условиях высокой конкуренции этого рынка составят около 25 – 30%,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Новый закон не прекращает действия действующих полисов, а касается только новых. В частности, для льготных категорий сохраняется возможность оформления полиса за 50% стоимости.

Бумажные полисы: что изменится

В НБУ также опровергли информацию и о том, что с начала года бумажные полисы станут недействительными. Регулятор уточнил, что переход на электронный формат договоров "автогражданки" будет осуществляться постепенно.

"Только через год, с 1 января 2026 года, ожидается окончательный переход от бумажных к электронным полисам с обязательным внесением в электронную централизованную базу данных Моторного (транспортного) страхового бюро Украины", – объяснили в пресс-службе.

Такое решение позволит окончательно оставить в прошлом практику заключения бумажных договоров в "фургончиках" и многочисленные случаи мошенничества.

Продажа полисов

Более того, регулятор также отверг информацию о том, что новый закон существенно усложнит продажу полисов.

В НБУ объявили о намерении ликвидировать полулегальную продажу полисов по ценам, ниже рыночных, – практику, которая годами искажала конкуренцию на рынке. Отмечают, что большинство компаний на рынке имеют все возможности для того, чтобы соответствовать будущим регуляторным изменениям, особенно тем, что направлены на усиление защиты прав потребителей. Эти реформы должны позволить компаниям с хорошей репутацией расширить свою клиентскую базу, одновременно вытеснив с рынка недобросовестных конкурентов.

Важно. Новый закон должен превратить популярный страховой продукт из формальной бумажки для полиции в действенный инструмент покрытия рисков автовладельца.

Закон об автогражданке охватывает такие новации: