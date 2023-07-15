Нужны ли будут бизнесу генераторы следующей зимой: в Минэнерго дали однозначный ответ

Российские оккупанты не прекращают обстреливать критическую инфраструктуру Украины. Несмотря на активную работу по ее восстановлению, быстро чинить удается далеко не все.

Война продолжается и энергетическая инфраструктура Украины остается одной из главных целей российских оккупантов. Враг продолжит массированные ракетные удары по энергообъектам, поэтому бизнесу и населению нужно подготовиться к сложной зиме.

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Нужны ли бизнесу генераторы

Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, Украина уже сейчас готовится к сложному отопительному сезону. Проблемы со светом в результате ракетных ударов россиян тоже могут возникать.

Мы исходим из того, что в тактике террористов ничего не изменится, и с началом сезона они снова начнут массированные атаки на энергосистему. Безусловно, если есть генераторы – это хорошо, и они должны быть,

– сказал министр.

Галущенко добавил, что в Минэнергетики надеются, что генераторы останутся только резервной возможностью обеспечения электроснабжения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Министр также призвал не слушать "экспертов", которые могут нагнетать панику.

Развивать бизнес легче, если под рукой собственное авто, соответствующее вашему стилю жизни. Да, бестселлер– это баланс комфорта и функциональности. Ничего лишнего, только самые лучшие решения, чтобы облегчить ежедневную бизнес-рутину. Матричные фары, беспроводное подключение телефона, Front Assist и Cruise Control, трехзонное кондиционирование и выбор режима движения – это далеко не полный список фишек, которые позволят наслаждаться каждой поездкой.

В частности, некоторые делали "предсказание" на отключение света в апреле – июле, но ничего подобного не случилось. Энергетики прилагают большие усилия, чтобы поставка энергии для потребителей происходила бесперебойно.

"Но безусловно, если есть дополнительное оборудование, в том числе генераторы, то их надо иметь, никуда не нужно отдавать. Лучше пусть будут как резерв", - подчеркнул Галущенко.