Искусственный интеллект победил: Nvidia стала самой дорогой компанией мира, Apple недолго праздновал

В рейтинге самых дорогих компаний мира ситуация очень динамичная. Долгое время лидерство сохранял Microsoft, но в последние дни все резко изменилось.

Изменения в рейтинге

18 июня акции компании Nvidia выросли на 3,4%. Поэтому, капитализация компании достигла отметки в 3,3 триллиона долларов, что сделало ее самой дорогой в мире.

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В течение месяца за первое место соревновались Microsoft и Apple. Капитализация "яблока" после новостей о внедрении ИИ в продукты компании достигала 3,29 триллиона долларов, а показатель Microsoft находится на уровне 3,24 триллиона долларов. Впрочем, даже несмотря на такие высокие показатели Nvidia удалось обогнать своих высокотехнологичных конкурентов.

Как Nvidia удалось обогнать конкурентов

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Nvidia считают главным бенефициаром искусственного интеллекта, ведь именно ее микросхемы нужны для "обучения" и развития технологии. Сейчас у компании нет конкурентов на этом направлении, поэтому спрос почти всего рынка ИИ для технологических гигантов покрывает именно она.

После рывка технологии искусственного интеллекта Nvidia продемонстрировала значительный рост доходов. В 2024 году ее акции выросли на 160%, что добавило 2 триллиона к капитализации компании.