Пока заблокировали украинскую границу: о чем поляки пытаются договориться с Еврокомиссией

Кризис на польско-украинской границе продолжается. Местные фермеры все еще пытаются выбить для себя преференции и торгуются с Еврокомиссией.

Переговоры Польши и Еврокомиссии

Польша начала неформальные переговоры с Еврокомиссией. Глава МИД Польши Анджей Шейна сообщил, что разговаривает с Урсулой фон дер Ляен об освобождении от некоторых правил "Зеленого курса".

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По его мнению, часть условий "Зеленого курса" ЕС не должна касаться поляков. Он заявил, что речь идет о "все, что только можно отменить".

Кроме того, он отмечает борьбу с наплывом продуктов, которые могут нарушить рынок. Если ЕС не пойдет на условия поляков, то те готовы применять ограничения в одностороннем порядке без согласования с Брюсселем.

Если нам удастся договориться о требованиях Польши в ЕС, как мы успешно договорились о финансировании ЕС, они станут общей позицией Евросоюза. Также хочу сказать, цитируя премьера Туска, если это затянется, мы введем изменения, блокирование границ, барьеры и таможенные сборы в одностороннем порядке,

– заявил Шейна.

Глава МИД Польши добавил, что 28 марта должны происходить консультации между Варшавой и Киевом, и на тот момент проблемы на границе больше не будет существовать.

Напомним, польские фермеры блокируют границу с Украиной и импорт продукции, а также требуют отменить требования, которые накладываем новый "Зеленый курс" ЕС.