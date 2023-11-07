Объявлен в розыск: в чем обвиняют экс-владельца "Дельта Банка"
Источник:Фонд гарантирования
Экс-владельца "Дельта Банка" Максима Лагуна подозревают в многочисленных убытках и хотят привлечь к ответственности. Однако известно, что в настоящее время банкир находится за границей.
Прессслужба Фонда гарантирования вкладов сообщает, что решение о розыске бывшего владельца АО "Дельта Банк" Максима Лагуна было решено Шевченковским районным судом города Киева 30 октября 2023 года.
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В чем обвиняют Максима Лагуна
- Банкир выступает обвиняемым по уголовному делу по эпизоду по выводу из "Дельта Банка" средств на сумму свыше 76,5 миллиона долларов.
- Рассматриваются хозяйственные иски на сумму 22,86 миллиарда гривен, где Лагун выступает главой наблюдательного совета АО "Дельта Банк" и топ-менеджмента банка.
- Рассматриваются иски на сумму 791,2 миллиона гривен, где банкир является ответчиком в качестве председателя наблюдательного совета банка.
Напомним! Убытки, возникшие в АО "Дельта Банк", явились результатом вывода активов, включая кредитование связанных компаний в Украине и перечисление полученных средств за границу с помощью фиктивных контрактов. Эти действия повлекли за собой неплатежеспособность банка в 2015 году и отсутствие необходимых средств для расчетов с его кредиторами при выводе банковского учреждения с рынка.
Что дальше
В течение недели, с 6 по 10 ноября 2023 года, суды разных инстанций будут рассматривать иски Фонда гарантирования вкладов, охватывающих как хозяйственные, так и уголовные дела. Все они против связанных лиц и владельцев более 20 банков, имеющих отношение к убыткам, причиненным этим банкам или их кредиторам.