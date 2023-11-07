Объявлен в розыск: в чем обвиняют экс-владельца "Дельта Банка"

Экс-владельца "Дельта Банка" Максима Лагуна подозревают в многочисленных убытках и хотят привлечь к ответственности. Однако известно, что в настоящее время банкир находится за границей.

Прессслужба Фонда гарантирования вкладов сообщает, что решение о розыске бывшего владельца АО "Дельта Банк" Максима Лагуна было решено Шевченковским районным судом города Киева 30 октября 2023 года.

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В чем обвиняют Максима Лагуна

Банкир выступает обвиняемым по уголовному делу по эпизоду по выводу из "Дельта Банка" средств на сумму свыше 76,5 миллиона долларов.

Рассматриваются хозяйственные иски на сумму 22,86 миллиарда гривен, где Лагун выступает главой наблюдательного совета АО "Дельта Банк" и топ-менеджмента банка.

Рассматриваются иски на сумму 791,2 миллиона гривен, где банкир является ответчиком в качестве председателя наблюдательного совета банка.

Напомним! Убытки, возникшие в АО "Дельта Банк", явились результатом вывода активов, включая кредитование связанных компаний в Украине и перечисление полученных средств за границу с помощью фиктивных контрактов. Эти действия повлекли за собой неплатежеспособность банка в 2015 году и отсутствие необходимых средств для расчетов с его кредиторами при выводе банковского учреждения с рынка.

Что дальше

В течение недели, с 6 по 10 ноября 2023 года, суды разных инстанций будут рассматривать иски Фонда гарантирования вкладов, охватывающих как хозяйственные, так и уголовные дела. Все они против связанных лиц и владельцев более 20 банков, имеющих отношение к убыткам, причиненным этим банкам или их кредиторам.