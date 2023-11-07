Пресслужба Фонду гарантування вкладів повідомляє, що рішення про розшук колишнього власника АТ "Дельта Банк" Максима Лагуна було ухвалено Шевченківським районним судом міста Києва 30 жовтня 2023 року.

Читайте також: "Приватбанк" зміг відсудити у компаній Коломойського 245 АЗС

У чому звинувачують Максима Лагуна

Банкір виступає обвинуваченим у кримінальній справі за епізодом щодо виведення із "Дельта Банку" коштів на суму понад 76,5 мільйонів доларів.

Розглядаються господарські позови на суму 22,86 мільярда гривень, де Лагун виступає як голова наглядової ради АТ "Дельта Банк" та топ-менеджменту банку.

Розглядаються позови на суму 791,2 мільйона гривень, де банкір є відповідачем у якості голови наглядової ради банку.

Нагадаємо! Збитки, що виникли в АТ "Дельта Банк", були результатом виведення активів, включаючи кредитування пов'язаних компаній в Україні та перерахування отриманих коштів за кордон за допомогою фіктивних контрактів. Ці дії спричинили неплатоспроможність банку в 2015 році і відсутність необхідних коштів для розрахунків з його кредиторами під час виведення банківської установи з ринку.

Що далі

Протягом тижня, з 6 по 10 листопада 2023 року, суди різних інстанцій розглядатимуть позови Фонду гарантування вкладів, які охоплюють як господарські, так і кримінальні справи. Усі вони проти пов'язаних осіб та власників більш ніж 20 банків, які мають відношення до збитків, завданих цим банкам або їхнім кредиторам.