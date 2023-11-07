Пресслужба Фонду гарантування вкладів повідомляє, що рішення про розшук колишнього власника АТ "Дельта Банк" Максима Лагуна було ухвалено Шевченківським районним судом міста Києва 30 жовтня 2023 року.
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У чому звинувачують Максима Лагуна
- Банкір виступає обвинуваченим у кримінальній справі за епізодом щодо виведення із "Дельта Банку" коштів на суму понад 76,5 мільйонів доларів.
- Розглядаються господарські позови на суму 22,86 мільярда гривень, де Лагун виступає як голова наглядової ради АТ "Дельта Банк" та топ-менеджменту банку.
- Розглядаються позови на суму 791,2 мільйона гривень, де банкір є відповідачем у якості голови наглядової ради банку.
Що далі
Протягом тижня, з 6 по 10 листопада 2023 року, суди різних інстанцій розглядатимуть позови Фонду гарантування вкладів, які охоплюють як господарські, так і кримінальні справи. Усі вони проти пов'язаних осіб та власників більш ніж 20 банків, які мають відношення до збитків, завданих цим банкам або їхнім кредиторам.