Приватбанк зміг відсудити АЗС

Центральний апеляційний господарський суд став на сторону Приватбанку та скасував судову заборону на повернення 245 АЗС. Раніше ними на умовах лізингу володіли компанії, які належать до групи Ігоря Коломойського.

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Приватбанк намагався повернути АЗС впродовж 3 років. На баланс банку їх поставили ще до націоналізації, але майже одразу передали у лізинг, а потім – у суборенду.

Лізингоотримувачі вже заборгували державному банку понад 10 мільярдів гривень,

– повідомили у "Приватбанку".

Цікаво! "Приватбанк" не розповів, про яку саме мережу АЗС йдеться, але припускають, що це може бути "Авіас".

Коли колишній менеджмент банку передав АЗС у лізинг компаніям Коломойського, той здійснював платежі за звичною для себе схемою. Спочатку компанії олігарха платили лише відсотки, а основна сума додавалася пізніше.

Разом з тим, оцінку під час передачі АЗС для банку суттєво завищили. У 2018 році боржники скоротили, а потім і зовсім припинили лізингові платежі.