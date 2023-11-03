Приватбанк смог отсудить АЗС
Центральный апелляционный хозяйственный суд принял сторону Приватбанка и отменил судебный запрет на возвращение 245 АЗС. Ранее ими на условиях лизинга владели компании, принадлежащие к группе Игоря Коломойского.
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Приватбанк пытался вернуть АЗС в течение 3 лет. На баланс банка их поставили еще до национализации, но почти сразу передали в лизинг, а затем – в субаренду.
Лизингополучатели уже задолжали государственному банку более 10 миллиардов гривен,
– сообщили в "Приватбанке".
Когда бывший менеджмент банка передал АЗС в лизинг компаниям Коломойского, тот производил платежи по привычной для себя схеме. Первоначально компании олигарха платили только проценты, а основная сумма прибавлялась позже.
Вместе с тем, оценку при передаче АЗС для банка существенно завысили. В 2018 году должники сократили, а затем и вовсе прекратили лизинговые платежи.