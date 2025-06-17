Укрзализныця обновляет цены впервые за 7 лет

"Укрзализныця" пересмотрит цены на ряд товаров, которые реализуются в поездах дальнего следования. В частности, стоимость стакана классического чая возрастет с 10 до 20 гривен.

Это впервые за 7 лет

Индексацию планируют уже завтра, 18 июня, об этом сообщили в пресс-службе компании, передает 24 Канал. Отмечают, что даже после повышения стоимость чая будет оставаться ниже среднерыночной.

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Поднятие цен должно компенсировать операционные расходы, которые компания не пересматривала с 2018 года. За это время выросли цены на сырье, энергоносители, логистику и потребительские товары в целом.

Что еще подорожает

Кроме чая, пересмотр цен будет касаться газированной и негазированной воды; растворимого кофе; кофейного напитка "3 в 1". Новая цена – 20 гривен за позицию.

Без изменений останется стоимость напитков в скоростных поездах Интерсити+. А также цены на горячие обеды, которые реализуются в рамках пилотного проекта на ряде поездов дальнего следования.

В поездах пока к заказу доступны: 3 вида классического чая; 3 вида авторского чая; капсульный и дрип-кофе, и обновленный выбор снеков. В поездах международного сообщения также десертное меню, а в детских вагонах – специальное детское меню от Евгения Клопотенко

В 4 поездах продолжается тестирование полноценных ланчей: деруны, плов, курица с картофелем, сырники.