Обновления уже в феврале: один из мобильных операторов меняет некоторые правила
- Один из популярных мобильных операторов с 6 февраля меняет условия продления срока действия номера для абонентов подписки, сохраняя общий срок действия в 365 дней.
- Для продления срока действия номера нужно пополнить счет на сумму от 30 гривен или оплатить основные пакеты услуг.
Абонентов Киевстара с 6 февраля ждет обновление относительно срока действия номера. Оператор объяснил, что нужно сделать, чтобы не потерять номер и упростить услуги мобильной связи.
Какие изменения готовит Киевстар?
Условия о продлении срока действия номера изменятся для абонентов предоплаты, сообщает Киевстар.
Общий срок действия номера остается 365 дней, однако теперь он делится на два этапа:
- В течение первых 274 дней с момента последнего пополнения счета или оплаты тарифа номер находится в активном состоянии, вы можете пользоваться всеми услугами.
- Далее – приостановленное состояние еще на 91 день. Когда ваш номер в приостановленном состоянии, вы можете пополнять счет и совершать звонки на сервисные номера.
Как продлить срок действия номера Киевстар?
- Пополните счет на сумму от 30 гривен одним платежом.
- Оплатите основной пакет услуг на 4 недели или месяц, или дневной пакет услуг. Если вы пользуетесь тарифом с оплатой за год или полгода, то срок действия номера будет продлеваться каждый раз, когда обновляется пакет услуг.
Обратите внимание! Такие услуги как "Экстра деньги" или перевод средств не продлевают срок действия.
Как изменились некоторые тарифы Киевстар, Vodafone и lifecell в январе?
Киевстар с 6 января 2026 года ввел два новых тарифа для домашнего интернета: "Оптимальный" и "Комфортный". Также некоторые мобильные тарифы Киевстар, включая линейку LOVE UA, выросли в цене с 18 декабря 2025 года из-за роста стоимости ключевых ресурсов, таких как электроэнергия.
Уже с 1 января 2026 года для большинства контрактных и бизнес-тарифов Vodafone ввели принцип "Роуминг как дома" – пользование мобильной связью в странах ЕС на тех же условиях, что и в Украине, без дополнительных оплат.
С 1 января также началось обновление пакетов услуг от lifecell с названием 4G IoT с отметками 30, 40, 50, 70 и 140 и IoT Start (Medium и Premium)