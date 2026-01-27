Умови щодо продовження терміну дії номера зміняться для абонентів передплати, повідомляє Київстар.

Загальний термін дії номера залишається 365 днів, однак тепер він поділяється на два етапи:

Зауважте! Такі послуги як "Екстра гроші" або переказ коштів не продовжують термін дії.

Київстар з 6 січня 2026 року увів два нові тарифи для домашнього інтернету: "Оптимальний" та "Комфортний". Також деякі мобільні тарифи Київстар, включаючи лінійку LOVE UA, зросли у ціні з 18 грудня 2025 року через зростання вартості ключових ресурсів, таких як електроенергія.

Уже з 1 січня 2026 року для більшості контрактних і бізнес-тарифів Vodafone запровадили принцип "Роумінг як вдома" – користування мобільним зв’язком у країнах ЄС на тих самих умовах, що й в Україні, без додаткових оплат.