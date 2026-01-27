Условия о продлении срока действия номера изменятся для абонентов предоплаты, сообщает Киевстар.

Смотрите также Сеть Киевстара в полном блэкауте в некоторых областях: какие прогнозы

Общий срок действия номера остается 365 дней, однако теперь он делится на два этапа:

Обратите внимание! Такие услуги как "Экстра деньги" или перевод средств не продлевают срок действия.

Киевстар с 6 января 2026 года ввел два новых тарифа для домашнего интернета: "Оптимальный" и "Комфортный". Также некоторые мобильные тарифы Киевстар, включая линейку LOVE UA, выросли в цене с 18 декабря 2025 года из-за роста стоимости ключевых ресурсов, таких как электроэнергия.

Уже с 1 января 2026 года для большинства контрактных и бизнес-тарифов Vodafone ввели принцип "Роуминг как дома" – пользование мобильной связью в странах ЕС на тех же условиях, что и в Украине, без дополнительных оплат.