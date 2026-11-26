"Оболонь" будет производить крафтовое пиво: сколько будет выпускать новая пивоварня
Украинский производитель напитков "Оболонь" расширяет бизнес и выходит на рынок крафтового пива. В ноябре 2026 года компания запустила в Киеве мини-пивоварню "Варница №1", где будут производить авторские сорта небольшими партиями.
Сколько пива будет производить новая мини-пивоварня
Мощность "Варницы №1" составляет примерно 125 тысяч литров пива в месяц. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
На старте проекта компания уже представила семь сортов, которые продаются в фирменной торговой сети "О-Маркет". Продукцию можно приобрести на разлив, а также в ПЭТ-бутылках, которые наполняют непосредственно в магазинах.
Новую мини-пивоварню обустроили на месте первого варочного порядка Киевского пивзавода. Именно там в свое время изготавливали первые сорта пива "Оболонь".
Крафтовое пивоварение – новое направление для "Оболони", которое мы планируем системно развивать,
– говорит главный пивовар Виктор Салтанюк.
Где будет продаваться новое пиво "Оболони"
Пока продукция "Варницы №1" доступна в фирменной сети "О-Маркет". Однако компания планирует постепенно расширять каналы сбыта:
- Следующим этапом станет выход в сегмент HoReCa, то есть ресторанов, баров и других заведений. Для них крафтовое пиво будут поставлять в кегах.
- В дальнейшем "Оболонь" планирует расширить дистрибуцию, в частности через национальные и региональные торговые сети.
Таким образом, компания планирует развивать новое направление не только через собственные магазины, но и привлекать более широкую сеть партнеров для продажи продукции.
Что известно о бизнесе "Оболони"
До запуска крафтового направления компания выпускала продукцию под 32 брендами. Ее производственные мощности расположены на восьми площадках в шести регионах Украины.
Помимо производства напитков, бизнес занимается:
- Производством пивоваренного солода;
- Изготовлением упаковочных материалов;
- Переработкой ПЭТ-тары.
В группе компаний работает более 3 500 сотрудников. За январь–июнь 2026 года компания увеличила выручку на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 7,46 миллиарда гривен.