Обстрел разрушил отделение "Новой почты": уничтожены посылки на 10 миллионов гривен
- Вражескими дронами было уничтожено отделение №1 "Новой почты" в Чугуеве, где находилось 523 посылки на сумму почти 10 миллионов гривен.
- "Новая почта" пообещала компенсировать потери клиентам и временно остановила работу отделения, перенаправив отправления на отделение №2.
Удары дронов уничтожили отделение "Новой почты" в Чугуеве. В компании рассказали, есть ли пострадавшие и какие убытки.
Что известно об обстреле "Новой почты"?
Ночью 7 ноября вражескими дронами было уничтожено отделение №1 "Новой почты" в Чугуеве, сообщает 24 Канал со ссылкой на компанию.
Работники и клиенты не пострадали, однако в отделении находилось 523 посылки, объявленной стоимостью почти 10 миллионов гривен. Почти все они уничтожены.
"Новая почта" сообщила, что компания компенсирует потерю отправлений клиентам, а работу отделения приостановлено.
В ближайшее время мы свяжемся с вами и сообщим детали возмещения. Все отправления, направлявшиеся сюда перенаправлены на отделение №2. Сегодня мы установим рядом временное мобильное отделение для обслуживания клиентов,
– пишут в компании.
Уничтоженное отделение / фото "Новой почты"
Деятельность "Новой почты" во время войны
"Новая почта" с первых дней полномасштабной войны не прекращала работу. Предприятие продолжало доставлять гуманитарные грузы, почту и товары даже в прифронтовые регионы.
В то же время война неоднократно влияла на деятельность компании. В разные периоды "Новая почта" подвергалась повреждениям терминалов и отделений из-за обстрелов, в частности в Харькове, Николаеве, Днепре и в Донецкой области.
Компания инвестирует в развитие энергонезависимости, устанавливая системы резервного питания, генераторы и солнечные панели, чтобы обеспечить бесперебойное обслуживание клиентов во время блэкаутов.
Предыдущие обстрелы Новой почты
10 октября "Новая почта" предупредила о задержках в доставке из-за ночной атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, повлекшей остановку работы сортировочных терминалов в Киеве и области.
5 октября российские войска обстреляли Донецкую область, уничтожив отделение "Новой почты" с более чем 400 посылками. "Новая почта" обещает компенсировать потерю отправлений клиентам, связавшись с ними для предоставления деталей возмещения.