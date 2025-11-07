Обстрел разрушил отделение "Новой почты": уничтожены посылки на 10 миллионов гривен

Удары дронов уничтожили отделение "Новой почты" в Чугуеве. В компании рассказали, есть ли пострадавшие и какие убытки.

Что известно об обстреле "Новой почты"?

Ночью 7 ноября вражескими дронами было уничтожено отделение №1 "Новой почты" в Чугуеве, сообщает 24 Канал со ссылкой на компанию.

Смотрите также Ограничения ввели в большинстве регионов: на 7 ноября обновили графики отключений

Работники и клиенты не пострадали, однако в отделении находилось 523 посылки, объявленной стоимостью почти 10 миллионов гривен. Почти все они уничтожены.

"Новая почта" сообщила, что компания компенсирует потерю отправлений клиентам, а работу отделения приостановлено.

В ближайшее время мы свяжемся с вами и сообщим детали возмещения. Все отправления, направлявшиеся сюда перенаправлены на отделение №2. Сегодня мы установим рядом временное мобильное отделение для обслуживания клиентов,

– пишут в компании.

Уничтоженное отделение / фото "Новой почты"

Деятельность "Новой почты" во время войны

"Новая почта" с первых дней полномасштабной войны не прекращала работу. Предприятие продолжало доставлять гуманитарные грузы, почту и товары даже в прифронтовые регионы.

В то же время война неоднократно влияла на деятельность компании. В разные периоды "Новая почта" подвергалась повреждениям терминалов и отделений из-за обстрелов, в частности в Харькове, Николаеве, Днепре и в Донецкой области.

Компания инвестирует в развитие энергонезависимости, устанавливая системы резервного питания, генераторы и солнечные панели, чтобы обеспечить бесперебойное обслуживание клиентов во время блэкаутов.

Робота, зустрічі, поїздки на природу – відтепер не треба обирати між представницькою зовнішністю та потужністю, адже зі Škoda Superb ви обираєте все це плюс найважливіше – комфорт та безпеку для кожного члена вашої родини. Цей флагманський кросовер поєднав найсучасніші системи допомоги водію, високу потужність та ретельно продуманий інтер'єр. Модель оснащена LED-фарами, системою Side Assist та повним приводом, аби без перешкод прокладати собі та близьким дорогу туди, де на вас чекають нові відкриття.

Предыдущие обстрелы Новой почты