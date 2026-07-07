Сразу четыре ракеты попали в бывший офис Roshen в Киеве: раскрыты подробности

В ночь на 6 июля Киев подвергся массированной российской атаке ракет и дронов. В эту ночь было полностью разрушено здание, в котором ранее располагался офис корпорации Roshen.

Что известно о ракетной атаке на бывший офис Roshen

Люди не пострадали, однако здание полностью разрушено. Об этом сообщил народный депутат Петр Порошенко.

Смотрите также: Россия снова нанесла удар по терминалу "Новой почты" в Днепре: что будет с доставкой посылок

По его словам, российские войска выпустили по зданию сразу четыре баллистические ракеты.

В течение одного часа по старому офису завода Roshen выпустили четыре баллистические ракеты. Они были направлены точно в центр здания, которое теперь полностью разрушено. Главное, что на месте не было людей и никто не пострадал,

– написал Порошенко.

Что известно о массированной атаке на Украину

6 июля Россия совершила очередную массированную комбинированную атаку на Украину. Большинство вражеских ракет и дронов летели на Киев. В течение ночи россияне запустили 419 средств воздушного нападения – 68 ракет и 351 БПЛА различных типов. Об этом сообщили Воздушные силы.

По данным военных, для атаки враг использовал:

6 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон"/"Оникс";

23 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400;

33 крылатые ракеты Х-101;

6 крылатых ракет "Калибр";

351 ударный БПЛА различных типов.

По состоянию на 08:30 силам ПВО удалось уничтожить 363 цели – 37 ракет и 326 беспилотников различных типов.

К слову, в прошлый раз Roshen попала под обстрел зимой. В ночь на 7 февраля российский удар почти полностью разрушил логистический центр Roshen в Киевской области.

Также в ночь на 24 января Киев в очередной раз оказался под массированной российской атакой. В частности, в результате вражеского обстрела пострадало производство Roshen, сообщил фотокорреспондент Telegraph Ян Доброносов.

Киевская кондитерская фабрика Roshen расположена в Голосеевском районе города Киева недалеко от Демеевской площади и станции метро "Демеевская".