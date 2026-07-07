Що відомо про ракетну атаку по колишньому офісу Roshen

Люди не постражлали, проте будівля повністю зруйнована. Про це повідомив нардеп Петро Порошенко.

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За його словами, російські війська випустили по будівлі одразу чотири балістичні ракети.

Протягом однієї години по старому офісу заводу Roshen випустили чотири балістичні ракети. Вони були направлені точно до центру будівлі, яка тепер повністю зруйнована. Головне, що на місці не було людей і ніхто не постраждав,

– написав Порошенко.

Що відомо про масовану атаку по Україні

6 липня Росія здійснила чергову масовану комбіновану атаку на Україну. Більшість ворожих ракет і дронів летіли на Київ. Упродовж ночі росіяни запустили 419 засобів повітряного нападу – 68 ракет і 351 БпЛА різних типів. Про це розповіли Повітряні сили.

За даними військових для атаки ворог використав:

6 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон"/"Онікс";

23 балістичні ракети Іскандер-М/С-400;

33 крилаті ракети Х-101;

6 крилатих ракет "Калібр";

351 ударний БпЛА різних типів.

Станом на 08:30 силам ППО вдалося знешкодити 363 цілі – 37 ракет та 326 безпілотників різних типів.

До слова, попередній раз Roshen потрапила під обстріл взимку. У ніч на 7 лютого російський удар майже повністю зруйнував логістичний центр Roshen на Київщині.

Також у ніч проти 24 січня Київ вкотре опинився під російською масованою атакою. Зокрема, внаслідок ворожого обстрілу постраждало виробництво Roshen, повідомив фотокореспондент Telegraph Ян Доброносов.

Київська кондитерська фабрика Roshen розташована в Голосіївському районі міста Києва неподалік від Деміївської площі та станції метро "Деміївська".