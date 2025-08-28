В ночь на 28 августа во время массового обстрела Киева пострадало сортировочное депо "Новой почты". Пострадавшие работники находятся в тяжелом и среднем по тяжести состояниях.

Что известно об ударе по "Новой почте" в Киеве и последствиях?

Под атаку попало сортировочное депо, попадание пришлось на автодвор, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Новую почту".

В результате удара пострадали трое работников:

Славенский Сергей, специалист участка – тяжелое состояние;

Дульнев Иван, специалист участка – состояние средней тяжести;

Юхимчук Юрий, водитель авто БДФ – состояние средней тяжести.

В ночь на 28 августа 2025 года россия совершила очередное военное преступление — попала ракетой по гражданскому объекту логистической инфраструктуры в Киеве,

– пишут в "Новой почте".

В компании сообщили, что пострадавшие и их семьи обеспечены всей необходимой поддержкой – медицинской, психологической и материальной.

Напомним, что последний раз обстрелы повредили "Новую почту" в Киеве 4 июля. Тогда ночная атака России на Киев повредила несколько объектов "Новой почты", в том числе отделение и сортировочное депо. Отделение №223 получило наибольшие повреждения.

Вблизи сортировочного депо в результате попадания сгорели два автомобиля. Люди не пострадали, повреждения грузов не зафиксированы.

Что известно о ночной атаке на Киев?