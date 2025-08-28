Россияне ударили по депо "Новой почты" в Киеве: сколько работников пострадали
- В результате обстрела Киева пострадали депо "Новой почты" и три работника.
- Пострадавшие: Славенский Сергей (тяжелое состояние), Дульнев Иван (средняя тяжесть), Юхимчук Юрий (средняя тяжесть).
В ночь на 28 августа во время массового обстрела Киева пострадало сортировочное депо "Новой почты". Пострадавшие работники находятся в тяжелом и среднем по тяжести состояниях.
Что известно об ударе по "Новой почте" в Киеве и последствиях?
Под атаку попало сортировочное депо, попадание пришлось на автодвор, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Новую почту".
В результате удара пострадали трое работников:
- Славенский Сергей, специалист участка – тяжелое состояние;
- Дульнев Иван, специалист участка – состояние средней тяжести;
- Юхимчук Юрий, водитель авто БДФ – состояние средней тяжести.
В ночь на 28 августа 2025 года россия совершила очередное военное преступление — попала ракетой по гражданскому объекту логистической инфраструктуры в Киеве,
– пишут в "Новой почте".
В компании сообщили, что пострадавшие и их семьи обеспечены всей необходимой поддержкой – медицинской, психологической и материальной.
Напомним, что последний раз обстрелы повредили "Новую почту" в Киеве 4 июля. Тогда ночная атака России на Киев повредила несколько объектов "Новой почты", в том числе отделение и сортировочное депо. Отделение №223 получило наибольшие повреждения.
Вблизи сортировочного депо в результате попадания сгорели два автомобиля. Люди не пострадали, повреждения грузов не зафиксированы.
Что известно о ночной атаке на Киев?
- Российский удар дронами и ракетами ночью 28 августа повредил здание представительства Евросоюза в Киеве, что является нарушением Венской конвенции. Чиновники ЕС, включая Каю Каллас и Катарину Матернову, осудили атаку.
- Во время массированной атаки по Киеву больше всего пострадали Дарницкий и Деснянский районы. Для тушения пожаров привлекали авиацию; продолжаются поисково-спасательные работы с привлечением тяжелой техники и кинологов.
- Среди раненых – 11-летняя девочка в крайне тяжелом состоянии, пострадавшая при ударе по Дарницкому району, а также погибшие, включая 14-летнего подростка.