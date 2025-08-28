У ніч на 28 серпня під час масового обстрілу Києва постраждало сортувальне депо "Нової пошти". Постраждалі працівники знаходяться у тяжкому та середньому за тяжкістю станах.

Що відомо про удар по "Новій пошті" в Києві та наслідки?

Під атаку потрапило сортувальне депо, влучання прийшлося на автодвір, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Нову пошту".

Унаслідок удару постраждали троє працівників:

Славенський Сергій, фахівець ділянки — тяжкий стан;

Дульнєв Іван, фахівець ділянки — стан середньої тяжкості;

Юхимчук Юрій, водій авто БДФ — стан середньої тяжкості.

У ніч на 28 серпня 2025 року росія вчинила черговий воєнний злочин — влучила ракетою по цивільному обʼєкту логістичної інфраструктури в Києві,

– пишуть у "Новій пошті".

У компанії повідомили, що постраждалих і їхні родини забезпечили всією необхідною підтримкою – медичною, психологічною та матеріальною.

Нагадаємо, що востаннє обстріли пошкодили "Нову пошту" в Києві 4 липня. Тоді нічна атака Росії на Київ пошкодила кілька об'єктів "Нової пошти", зокрема відділення та сортувальне депо. Відділення №223 зазнало найбільших пошкоджень.

Поблизу сортувального депо внаслідок влучання згоріли два автомобілі. Люди не постраждали, пошкодження вантажів не зафіксовано.

Що відомо про нічну атаку на Київ?