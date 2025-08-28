Росіяни вдарили по депо "Нової пошти" в Києві: скільки працівників постраждали
- Унаслідок обстрілу Києва постраждало депо "Нової пошти" та троє працівників.
- Постраждалі: Славенський Сергій (тяжкий стан), Дульнєв Іван (середньої тяжкості), Юхимчук Юрій (середньої тяжкості).
У ніч на 28 серпня під час масового обстрілу Києва постраждало сортувальне депо "Нової пошти". Постраждалі працівники знаходяться у тяжкому та середньому за тяжкістю станах.
Що відомо про удар по "Новій пошті" в Києві та наслідки?
Під атаку потрапило сортувальне депо, влучання прийшлося на автодвір, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Нову пошту".
Унаслідок удару постраждали троє працівників:
- Славенський Сергій, фахівець ділянки — тяжкий стан;
- Дульнєв Іван, фахівець ділянки — стан середньої тяжкості;
- Юхимчук Юрій, водій авто БДФ — стан середньої тяжкості.
У ніч на 28 серпня 2025 року росія вчинила черговий воєнний злочин — влучила ракетою по цивільному обʼєкту логістичної інфраструктури в Києві,
– пишуть у "Новій пошті".
У компанії повідомили, що постраждалих і їхні родини забезпечили всією необхідною підтримкою – медичною, психологічною та матеріальною.
Нагадаємо, що востаннє обстріли пошкодили "Нову пошту" в Києві 4 липня. Тоді нічна атака Росії на Київ пошкодила кілька об'єктів "Нової пошти", зокрема відділення та сортувальне депо. Відділення №223 зазнало найбільших пошкоджень.
Поблизу сортувального депо внаслідок влучання згоріли два автомобілі. Люди не постраждали, пошкодження вантажів не зафіксовано.
Що відомо про нічну атаку на Київ?
- Російський удар дронами та ракетами вночі 28 серпня пошкодив будівлю представництва Євросоюзу в Києві, що є порушенням Віденської конвенції. Посадовці ЄС, включаючи Каю Каллас та Катаріну Матернову, засудили атаку.
- Під час масованої атаки по Києву найбільше постраждали Дарницький та Деснянський райони. Для гасіння пожеж залучали авіацію; тривають пошуково-рятувальні роботи із залученням важкої техніки та кінологів.
- Серед поранених – 11-річна дівчинка у край тяжкому стані, яка постраждала під час удару по Дарницькому району, а також є загиблі, включаючи 14-річного підлітка.