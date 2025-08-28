Укр Рус
Росіяни вдарили по депо "Нової пошти" в Києві: скільки працівників постраждали
28 серпня, 12:45
Росіяни вдарили по депо "Нової пошти" в Києві: скільки працівників постраждали

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • Унаслідок обстрілу Києва постраждало депо "Нової пошти" та троє працівників.
  • Постраждалі: Славенський Сергій (тяжкий стан), Дульнєв Іван (середньої тяжкості), Юхимчук Юрій (середньої тяжкості).

У ніч на 28 серпня під час масового обстрілу Києва постраждало сортувальне депо "Нової пошти". Постраждалі працівники знаходяться у тяжкому та середньому за тяжкістю станах.

Що відомо про удар по "Новій пошті" в Києві та наслідки?

Під атаку потрапило сортувальне депо, влучання прийшлося на автодвір, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Нову пошту".

Унаслідок удару постраждали троє працівників:

  • Славенський Сергій, фахівець ділянки — тяжкий стан;
  • Дульнєв Іван, фахівець ділянки — стан середньої тяжкості;
  • Юхимчук Юрій, водій авто БДФ — стан середньої тяжкості.

У ніч на 28 серпня 2025 року росія вчинила черговий воєнний злочин — влучила ракетою по цивільному обʼєкту логістичної інфраструктури в Києві,
– пишуть у "Новій пошті".

У компанії повідомили, що постраждалих і їхні родини забезпечили всією необхідною підтримкою – медичною, психологічною та матеріальною. 

Нагадаємо, що востаннє обстріли пошкодили "Нову пошту" в Києві 4 липня. Тоді нічна атака Росії на Київ пошкодила кілька об'єктів "Нової пошти", зокрема відділення та сортувальне депо. Відділення №223 зазнало найбільших пошкоджень.

Поблизу сортувального депо внаслідок влучання згоріли два автомобілі. Люди не постраждали, пошкодження вантажів не зафіксовано. 

Що відомо про нічну атаку на Київ?

  • Російський удар дронами та ракетами вночі 28 серпня пошкодив будівлю представництва Євросоюзу в Києві, що є порушенням Віденської конвенції. Посадовці ЄС, включаючи Каю Каллас та Катаріну Матернову, засудили атаку.
  • Під час масованої атаки по Києву найбільше постраждали Дарницький та Деснянський райони. Для гасіння пожеж залучали авіацію; тривають пошуково-рятувальні роботи із залученням важкої техніки та кінологів.
  • Серед поранених – 11-річна дівчинка у край тяжкому стані, яка постраждала під час удару по Дарницькому району, а також є загиблі, включаючи 14-річного підлітка.