Трагедия в Кривом Роге: атака дронов убила работника металлургического гиганта

Очередная атака дронов со стороны России унесла жизни работника "АрселорМиттал Кривой Рог". Известно, что среди работников тоже немало пострадавших.

Что известно о последствиях атаки по Кривому Рогу для "АрселорМиттал Кривой Рог"?

В компании сообщили, что еще восемь сотрудников пострадали– троих из них пришлось доставить в больницу, пишет "АрселорМиттал Кривой Рог".

Предприятие заявляет, что поддержит семью погибшего, а также всех раненых работников, которым сейчас нужна помощь.

В компании также отметили: удары по гражданской инфраструктуре имеют прямые последствия для обычных людей.– гибнут и травмируются не военные, а работники предприятий, жители городов, коллеги и друзья.

Что известно об атаке на Кривой Рог?

Указывается, что россияне в течение ночи и утра обстреливали город ударными БпЛА. Из-за этого повреждение получил объект инфраструктуры.

По уточненной информацией от руководителя Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, погиб 40-летний мужчина. Еще пятеро мужчин– 31, 32, 41, 45 и 57 лет получили ранения.

Повторная атака "Шахедов" по инфраструктурному объекту произошла около 10:30. Вилкул сообщил о еще одного раненого– 52-летнего мужчины. При этом все службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения в Кривом Роге продолжают работать.

Тем временем оккупанты избивали и по другим районам Днепропетровщины. Под прицелом оказались:

Никополь;

Марганецкая община;

Мировское общество;

Покровская община;

Красногригорьевская община.

В результате обстрела один человек получил ранение. Повреждены частные дома и хозяйственная постройка.

Можно ли остановить войну в ближайшее время?

Генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко объяснил 24 Канала, что главная задача Украины сейчас– наращивать потенциал силы обороны.

а словам президента, У Украины самые сильные позиции на поле боя благодаря контрнаступательным действиям и ударам. Зеленский призвал европейцев усилить политическое давление на Россию для дипломатического разрешения конфликта. В то же время глава Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил о якобы захвате Луганской области.

Нам нужна информационная гигиена, чтобы мы могли разделять суть результатов боевых действий от российских вбросов. Российские пропагандисты уже много раз брали Купянск, не раз объявляли о захвате Луганщины, но все это не соответствует действительности,

– сказал Романенко.

Военный эксперт подчеркнул, что Герасимова не раз снимали с должности и возвращали обратно. Путин использует его риторику, которую подхватывают Z-блоггеры, показывая далеко не то, что происходит на самом деле.

Поэтому Украине нужно объективно показывать гражданам положение дел– достижения и недостатки Сил обороны, чтобы искать пути их преодоления и отстаивать интересы государства.

