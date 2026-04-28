Трагедия в Кривом Роге: атака дронов убила работника металлургического гиганта
- В результате атаки дронов на Кривой Рог погиб работник "АрселорМиттал Кривой Рог", еще восемь пострадали, трое из которых госпитализированы.
- Российские удары повредили инфраструктуру города, а другие районы Днепропетровщины также подверглись обстрелам, вызвав ранение и повреждение зданий.
Очередная атака дронов со стороны России унесла жизни работника "АрселорМиттал Кривой Рог". Известно, что среди работников тоже немало пострадавших.
Что известно о последствиях атаки по Кривому Рогу для "АрселорМиттал Кривой Рог"?
В компании сообщили, что еще восемь сотрудников пострадали– троих из них пришлось доставить в больницу, пишет "АрселорМиттал Кривой Рог".
Предприятие заявляет, что поддержит семью погибшего, а также всех раненых работников, которым сейчас нужна помощь.
В компании также отметили: удары по гражданской инфраструктуре имеют прямые последствия для обычных людей.– гибнут и травмируются не военные, а работники предприятий, жители городов, коллеги и друзья.
Что известно об атаке на Кривой Рог?
Указывается, что россияне в течение ночи и утра обстреливали город ударными БпЛА. Из-за этого повреждение получил объект инфраструктуры.
По уточненной информацией от руководителя Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, погиб 40-летний мужчина. Еще пятеро мужчин– 31, 32, 41, 45 и 57 лет получили ранения.
Повторная атака "Шахедов" по инфраструктурному объекту произошла около 10:30. Вилкул сообщил о еще одного раненого– 52-летнего мужчины. При этом все службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения в Кривом Роге продолжают работать.
Тем временем оккупанты избивали и по другим районам Днепропетровщины. Под прицелом оказались:
- Никополь;
- Марганецкая община;
- Мировское общество;
- Покровская община;
- Красногригорьевская община.
В результате обстрела один человек получил ранение. Повреждены частные дома и хозяйственная постройка.
Можно ли остановить войну в ближайшее время?
Генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко объяснил 24 Канала, что главная задача Украины сейчас– наращивать потенциал силы обороны.
а словам президента, У Украины самые сильные позиции на поле боя благодаря контрнаступательным действиям и ударам. Зеленский призвал европейцев усилить политическое давление на Россию для дипломатического разрешения конфликта. В то же время глава Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил о якобы захвате Луганской области.
Нам нужна информационная гигиена, чтобы мы могли разделять суть результатов боевых действий от российских вбросов. Российские пропагандисты уже много раз брали Купянск, не раз объявляли о захвате Луганщины, но все это не соответствует действительности,
– сказал Романенко.
Военный эксперт подчеркнул, что Герасимова не раз снимали с должности и возвращали обратно. Путин использует его риторику, которую подхватывают Z-блоггеры, показывая далеко не то, что происходит на самом деле.
Поэтому Украине нужно объективно показывать гражданам положение дел– достижения и недостатки Сил обороны, чтобы искать пути их преодоления и отстаивать интересы государства.
"АрселорМиттал Кривой Рог" сворачивает производство
В феврале 2026 года стало известно, что "АрселорМиттал Кривой Рог" закрывает Литейно-механический завод из-за энергетического кризиса, вызванную атаками России, и высокие цены на электроэнергию
Решение закрыть два подразделения коснется более 2 400 рабочих мест.