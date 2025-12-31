Обломки российского дрона в Одессе уничтожили посылки "Новой почты" на более чем 2 миллиона гривен
- В ночь на 31 декабря обломки дрона упали на территорию терминала "Новой почты" в Одесской области, уничтожив 110 посылок на 2,3 миллиона гривен.
- Массированная атака на Одессу 31 декабря повлекла повреждение инфраструктуры, в частности 4 жилых домов, и ранения 6 человек, включая детей.
В ночь на 31 декабря обломки вражеского дрона упали на территории терминала "Новой почты" во время массированной атаки Одесской области. Более 100 посылок сгорели, стало известно, есть ли пострадавшие среди работников.
Последствия атаки "Новой почты"
Прямой атаки помещение не претерпело, однако обломки дрона упали на территорию автодвора сортировочного терминала, пишет 24 Канал со ссылкой на "Новую почту".
Все работники находились в укрытии и не пострадали, однако произошло возгорание прицепа грузового автомобиля "Новой почты". В нем сгорели 110 посылок, объявленной стоимостью 2,3 миллиона гривен.
Компания пообещала клиентам возместить потерю заказов.
Что известно о массированной атаке Одессы 31 декабря?
Россия в ночь на 31 декабря осуществила массированную атаку на Одессу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Одесской МВА Сергея Лысака.
- Обстрелы стали причиной проблем с электро-, водо- и теплоснабжением.
- Есть повреждения инфраструктуры, 4 жилых домов, по меньшей мере 14 автомобилей и частных гаражей.
- Сначала писали о 4 пострадавших. Но по состоянию на 7:42 их количество возросло до 6, 5 из них – госпитализированы.
- Среди пострадавших есть дети: в состоянии средней тяжести с ингаляционным отравлением младенец 7 месяцев, парень 14 лет и девочка 8 лет.
Какие общие масштабы убытков "Новой почты" от обстрелов?
За более чем 3 года полномасштабного вторжения было повреждено или разрушено более 400 отделений и терминалов "Новой почты". Большинство из них восстановили, однако некоторые объекты восстановлению не подлежат, например в Купянске, Днепре или Полтаве.
За последние 9 месяцев 2025 года стоимость восстановления имущества группы компаний NOVA, что было повреждено в результате атак или боевых действий, составила 379 миллионов гривен. Зато с начала 2022 года стоимость его восстановления составила более 1 миллиарда гривен.
К слову, последний обстрел "Новой почты" произошел в ноябре. Тогда вражескими дронами было уничтожено отделение №1 "Новой почты" в Чугуеве, где находилось 523 посылки на сумму почти 10 миллионов гривен.