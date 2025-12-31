Обломки российского дрона в Одессе уничтожили посылки "Новой почты" на более чем 2 миллиона гривен

В ночь на 31 декабря обломки вражеского дрона упали на территории терминала "Новой почты" во время массированной атаки Одесской области. Более 100 посылок сгорели, стало известно, есть ли пострадавшие среди работников.

Последствия атаки "Новой почты"

Прямой атаки помещение не претерпело, однако обломки дрона упали на территорию автодвора сортировочного терминала, пишет 24 Канал со ссылкой на "Новую почту".

Смотрите также Россияне планируют массированную атаку на Новый год: эксперт рассказал, чем и куда могут ударить

Все работники находились в укрытии и не пострадали, однако произошло возгорание прицепа грузового автомобиля "Новой почты". В нем сгорели 110 посылок, объявленной стоимостью 2,3 миллиона гривен.

Компания пообещала клиентам возместить потерю заказов.

Что известно о массированной атаке Одессы 31 декабря?

Россия в ночь на 31 декабря осуществила массированную атаку на Одессу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Одесской МВА Сергея Лысака.

Обстрелы стали причиной проблем с электро-, водо- и теплоснабжением.

Есть повреждения инфраструктуры, 4 жилых домов, по меньшей мере 14 автомобилей и частных гаражей.

Сначала писали о 4 пострадавших. Но по состоянию на 7:42 их количество возросло до 6 , 5 из них – госпитализированы.

, 5 из них – госпитализированы. Среди пострадавших есть дети: в состоянии средней тяжести с ингаляционным отравлением младенец 7 месяцев, парень 14 лет и девочка 8 лет.

Какие общие масштабы убытков "Новой почты" от обстрелов?