Горнорудная компания Ferrexpo остановила работу из-за ударов по энергетике

Производственные мощности Ferrexpo расположены на Полтавщине, пострадавшей во время массированного обстрела энергетики 8 ноября. Поэтому на комбинатах нарушена поставка электроэнергии.

Что известно об остановке производства Ferrexpo?

Производство и экспорт компания останавливает, сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Ferrexpo.

Смотрите также ФОПы хотят получить право на бронирование: что предлагает власть

Причина – нарушение поставок энергии на предприятия компании из-за обстрелов России. Сообщений о погибших или раненых нет.

Утром 8 ноября ракеты поразили цели по передаче энергии в Горишних Плавнях – городе, где расположена компания Ferrexpo, и в большом промышленном городе Кременчуг, что находится неподалеку.

После нападений было прекращено электроснабжение города Горишние Плавни, а деятельность дочерних предприятий Группы, Ferrexpo Poltava Mining ("FPM") и Ferrexpo Yeristovo Mining ("FYM"), была приостановлена, – сообщили в компании.

В компании сообщили, что готовясь к таким событиям, Ferrexpo создала запасы промежуточной необработанной и готовой железорудной продукции на объекте и в других местах, чтобы минимизировать нарушение производственного цикла и экспорта.

В течение выходных было восстановлено ограниченное электроснабжение на FPM и FYM, а части перерабатывающего завода снова работают. Усилия по восстановлению электроснабжения и производственных мощностей продолжаются.

Что известно об обстреле энергетики 8 ноября?

На Полтавщине в результате ракетно-дроновой атаки 8 ноября повреждены три объекта критической инфраструктуры, сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Полтавской областной военной администрации Владимира Когута.

Под процессуальным руководством Полтавской областной прокуратуры начато досудебное расследование в трех уголовных производствах по фактам военных преступлений. Для поражения Полтавщины враг использовал БпЛА "Герань-2" и крылатые ракеты.

Кременчугский район – поврежден энергетический объект в результате попаданий и падения обломков;

Лубенский район – повреждено административное здание, помещения депо, а также локомотивы, которые находились на техническом обслуживании;

Полтавский район – повреждено имущество предприятия нефтегазовой промышленности. под процессуальным руководством Полтавской областной прокуратуры начато досудебное расследование в трех уголовных производствах по фактам военных преступлений. Для поражения Полтавщины враг использовал БпЛА "Герань-2" и крылатые ракеты.

Также пострадал объект критической инфраструктуры в Прилуцком районе Черниговской области, там возник пожар. Всего ночью противник запустил 458 беспилотников и 45 ракет, из которых 32 – баллистические.

Как Россия обстреливает энергетику?