10 листопада, 14:08
Гірничорудна компанія Ferrexpo зупинила роботу через удари по енергетиці

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • Ferrexpo зупинила виробництво та експорт через порушення постачання електроенергії внаслідок обстрілів енергетичних об'єктів на Полтавщині.
  • Компанія створила запаси продукції, щоб мінімізувати порушення виробничого циклу, і частково відновила електропостачання на окремих підприємствах.

Виробничі потужності Ferrexpo розташовані на Полтавщині, що постраждала під час масованого обстрілу енергетики 8 листопада. Тому на комбінатах порушене постачання електроенергії.

Що відомо про зупинку виробництва Ferrexpo?

Виробництво та експорт компанія зупиняє, повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Ferrexpo.

Причина – порушення постачання енергії до підприємств компанії через обстріли Росії. Повідомлень про загиблих чи поранених немає.

Уранці 8 листопада ракети вразили цілі з передачі енергії в Горішніх Плавнях – місті, де розташована компанія Ferrexpo, та у більшому промисловому місті Кременчук, що знаходиться неподалік.

Після нападів було припинено електропостачання міста Горішні Плавні, а діяльність дочірніх підприємств Групи, Ferrexpo Poltava Mining ("FPM") та Ferrexpo Yeristovo Mining ("FYM"), була призупинена, – повідомили у компанії. 

У компанії повідомили, що готуючись до таких подій, Ferrexpo створила запаси проміжної необробленої та готової залізорудної продукції на об'єкті та в інших місцях, щоб мінімізувати порушення виробничого циклу та експорту.

Протягом вихідних було відновлено обмежене електропостачання на FPM та FYM, а частини переробного заводу знову працюють. Зусилля щодо відновлення електропостачання та виробничих потужностей тривають.

Що відомо про обстріл енергетики 8 листопада?

На Полтавщині внаслідок ракетно-дронової атаки 8 листопада пошкоджено три об'єкти критичної інфраструктури,  повідомляє 24 Канал із посиланням на очільника Полтавської обласної військової адміністрації Володимира Когута.

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у трьох кримінальних провадженнях за фактами воєнних злочинів. Для ураження Полтавщини ворог використав БпЛА "Герань-2" та крилаті ракети.

  • Кременчуцький район – пошкоджено енергетичний об'єкт унаслідок влучань та падіння уламків;

  • Лубенський район – пошкоджено адміністративну будівлю, приміщення депо, а також локомотиви, які перебували на технічному обслуговуванні;

  • Полтавський район – пошкоджено майно підприємства нафтогазової промисловості.За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у трьох кримінальних провадженнях за фактами воєнних злочинів. Для ураження Полтавщини ворог використав БпЛА "Герань-2" та крилаті ракети.

Також постраждав об'єкт критичної інфраструктури в Прилуцькому районі на Чернігівщині, там виникла пожежа. Загалом уночі противник запустив 458 безпілотників і 45 ракет, з яких 32 – балістичні.

Як Росія обстрілює енергетику?

  • Росія змінила тактику ударів по енергетиці України, одночасно завдаючи ударів по об'єктах генерації та мережах розподілу електроенергії. Найскладніша ситуація з електропостачанням спостерігається в Харківській, Сумській та Полтавській областях, де діють до 4 черг відключень.

  • Після атак на енергетичні об'єкти зупинилася частина генерації "Центренерго". Готовність енергосистеми до зими залежить від температури, яка вплине на опалювальний сезон.

  • Росія здійснила масовану атаку на українські підстанції, що живлять Хмельницьку та Рівненську АЕС, загрожуючи ядерній безпеці Європи. Атаки спричинили блекаути в кількох містах України, зупинили рух через кордон та вказують на спробу знищити енергосистему України.