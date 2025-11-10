Гірничорудна компанія Ferrexpo зупинила роботу через удари по енергетиці

Виробничі потужності Ferrexpo розташовані на Полтавщині, що постраждала під час масованого обстрілу енергетики 8 листопада. Тому на комбінатах порушене постачання електроенергії.

Що відомо про зупинку виробництва Ferrexpo?

Виробництво та експорт компанія зупиняє, повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Ferrexpo.

Дивіться також ФОПи хочуть отримати право на бронювання: що пропонує влада

Причина – порушення постачання енергії до підприємств компанії через обстріли Росії. Повідомлень про загиблих чи поранених немає.

Уранці 8 листопада ракети вразили цілі з передачі енергії в Горішніх Плавнях – місті, де розташована компанія Ferrexpo, та у більшому промисловому місті Кременчук, що знаходиться неподалік.

Після нападів було припинено електропостачання міста Горішні Плавні, а діяльність дочірніх підприємств Групи, Ferrexpo Poltava Mining ("FPM") та Ferrexpo Yeristovo Mining ("FYM"), була призупинена, – повідомили у компанії.

У компанії повідомили, що готуючись до таких подій, Ferrexpo створила запаси проміжної необробленої та готової залізорудної продукції на об'єкті та в інших місцях, щоб мінімізувати порушення виробничого циклу та експорту.

Протягом вихідних було відновлено обмежене електропостачання на FPM та FYM, а частини переробного заводу знову працюють. Зусилля щодо відновлення електропостачання та виробничих потужностей тривають.

Що відомо про обстріл енергетики 8 листопада?

На Полтавщині внаслідок ракетно-дронової атаки 8 листопада пошкоджено три об'єкти критичної інфраструктури, повідомляє 24 Канал із посиланням на очільника Полтавської обласної військової адміністрації Володимира Когута.

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у трьох кримінальних провадженнях за фактами воєнних злочинів. Для ураження Полтавщини ворог використав БпЛА "Герань-2" та крилаті ракети.

Кременчуцький район – пошкоджено енергетичний об'єкт унаслідок влучань та падіння уламків;

Лубенський район – пошкоджено адміністративну будівлю, приміщення депо, а також локомотиви, які перебували на технічному обслуговуванні;

Полтавський район – пошкоджено майно підприємства нафтогазової промисловості.За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у трьох кримінальних провадженнях за фактами воєнних злочинів. Для ураження Полтавщини ворог використав БпЛА "Герань-2" та крилаті ракети.

Також постраждав об'єкт критичної інфраструктури в Прилуцькому районі на Чернігівщині, там виникла пожежа. Загалом уночі противник запустив 458 безпілотників і 45 ракет, з яких 32 – балістичні.

Як Росія обстрілює енергетику?