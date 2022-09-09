Одна из крупнейших мировых нефтесервисных компаний окончательно покинула российский рынок

Американская корпорация Halliburton Company сообщила об окончательном уходе с рынка россии. Компания входит в так называемую "большую четверку" нефтесервисных компаний мира.

Об этом Halliburton официально заявила 8 сентября. Отмечается, что дочерняя компания в стране-агрессорке была передана местному менеджменту, – условия и сумму сделки корпорация не разглашает.

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Еще на одну международную компанию в россии меньше

В релизе американской корпорации говорится, что окончательный выход Halliburton Company из россии уже завершен – дочерняя BurService LLC в стране-агрессорке теперь полностью подчиняется местному менеджменту и не имеет к ним никакого отношения.

Таким образом, Halliburton больше не ведет никакой операционной деятельности в россии. Находящаяся там команда менеджеров теперь владеет прежним бизнесом и активами Halliburton в россии под названием ООО "БурСервис", которое является независимым от Halliburton,

– констатировали в компании.

К слову, на американскую корпорацию в россии раньше приходилось около 2% всего рынка страны-агрессорки в области нефтесервисных услуг.

Что известно о Halliburton Американская компания, основанная еще в 1919 году. Один из самых крупных в мире поставщиков продуктов и услуг для энергетической отрасли. Насчитывает около 45 тысяч сотрудников в более чем 70 странах мира. Помогает нефтегазодобывающим предприятиям максимизировать добычу энергоресурсов и оптимизировать существующие мощности.