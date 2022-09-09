Об этом Halliburton официально заявила 8 сентября. Отмечается, что дочерняя компания в стране-агрессорке была передана местному менеджменту, – условия и сумму сделки корпорация не разглашает.
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Еще на одну международную компанию в россии меньше
В релизе американской корпорации говорится, что окончательный выход Halliburton Company из россии уже завершен – дочерняя BurService LLC в стране-агрессорке теперь полностью подчиняется местному менеджменту и не имеет к ним никакого отношения.
Таким образом, Halliburton больше не ведет никакой операционной деятельности в россии. Находящаяся там команда менеджеров теперь владеет прежним бизнесом и активами Halliburton в россии под названием ООО "БурСервис", которое является независимым от Halliburton,
– констатировали в компании.
К слову, на американскую корпорацию в россии раньше приходилось около 2% всего рынка страны-агрессорки в области нефтесервисных услуг.