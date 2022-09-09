Про це Halliburton офіційно заявила 8 вересня. Зазначається, що дочірню компанію у країні-агресорці було передано місцевому менеджменту, – умови та суму угоди корпорація не розголошує.

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Ще на одну міжнародну компанію у росії менше

У релізі американської корпорації мовиться, що остаточний вихід Halliburton Company з росії уже завершено – дочірня BurService LLC у країні-агресорці тепер повністю підпорядковується місцевому менеджменту й не має до них жодного стосунку.

Таким чином, Halliburton більше не веде жодної операційної діяльності у росії. Команда менеджерів, що перебуває там, тепер володіє колишнім бізнесом та активами Halliburton у росії під назвою ТОВ "БурСервис", яке є незалежним від Halliburton,

– констатували у компанії.

До слова, на американську корпорацію у росії раніше припадало близько 2% усього ринку країни-агресорки у галузі нафтосервісних послуг.

Що відомо про Halliburton Американська компанія, заснована ще 1919 року. Один із найбільших у світі постачальників продуктів та послуг для енергетичної галузі. Налічує близько 45 тисяч співробітників у понад 70 країнах світу. Допомагає нафтогазовидобувним підприємствам максимізувати видобуток енергоресурсів та оптимізувати наявні потужності.

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