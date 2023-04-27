В Украине легализуют домашних работников: кто это и что их ждет

Верховная Рада планирует создать условия для введения официального трудоустройства среди нянь, телохранителей и других представителей домашних рабочих. Государство обещает гарантии.

О ком идет речь

В совете рассматривают законопроект который дополнит Кодекс законов о труде и позволит людям, ранее не могли официально трудоустроиться, сделать это. Для полного понимания рассмотрим три термина.

Домохозяйство – по простому, семья, живущая в доме или квартире (может быть и один человек).

– по простому, семья, живущая в доме или квартире (может быть и один человек). Домашний труд – обслуживание домохозяйств на условиях трудового договора.

– обслуживание домохозяйств на условиях трудового договора. Домашний работник – человек, обслуживающий домохозяйство в рамках трудовых отношений (няня, уборщик, охранник и т.п.).

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Нововведение позволит семье, желающей нанять работника, юридически защитить себя и его.

Что предусмотрено законопроектом

Документ позволит урегулировать вопросы рабочего времени и отдыха домашних работников, в частности, в праздничные дни. Все эти вопросы можно описать в трудовом договоре. Учет графика при сопровождении нанимателя на отдыхе тоже можно будет прописать.

Решится вопрос с проживанием – можно закрепить платное либо безвозмездное предоставление работнику жилья, запрет работодателю без помощи других высчитывать из заработной платы цена проживания.

В контракте можно будет прописать запрет работнику разглашать конфиденциальную информацию.

Также устроится процедура прекращения трудового договора. Например, работодатель должен через две недели предупредить об увольнении работника. Работник может уволиться мгновенно, если работодатель посягает на его честь и достоинство.

Можно ли уже оформиться официально

В общем, новациями будут только обозначение места работы, способ расчета и сроки выплаты заработной платы.

Конечно. Для этого нужно заключить письменный договор (при нажатии на ссылку, на компьютер загрузится документ). На стороны будут действовать привычные трудовые гарантии: охрана труда, право на отдых и оплата.

Адвокат из Ассоциации представителей малого и среднего бизнеса Киева Виктория Тютюнникова сообщила, что проблема может заключаться в нежелании работников заключать такие договоры.

Совсем другой вопрос – готовы ли работодатели идти на официальное трудоустройство. Более того, некоторые работники сознательно отказываются от официального трудоустройства, чтобы получить большую заработную плату без вычета налогов. После введения правового регулирования домашнего труда никто не может быть уверен, что работодатели будут официально трудоустраивать помощников,

– объяснила адвокат.

Действительно, в случае принятия законопроекта придется платить налоги. Однако работодателей освободят от необходимости уплаты ЕСВ (22%). Решать платить его будет работник или нет.

Чтобы самостоятельно платить ЕСВ, домашний работник должен подать в соответствующее налоговое заявление. Учреждение имеет право проверить сведения, после чего заключается договор о добровольном участии.

Если работник захочет получать трудовой стаж и оформиться на официальную работу, он сам сможет ЕСВ. А работодатель должен будет платить налог на доходы физических лиц (18%) и военный сбор (1,5%).