Китай ограничил экспорт: Европейские поставщики автозапчастей останавливают производство

Европейские производители автозапчастей вынуждены сокращать или полностью останавливать производство из-за проблем с поставками редкоземельных элементов после введения экспортных ограничений со стороны Китая.

Китай ограничил экспорт

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Ассоциацию европейских автопоставщиков (CLEPA), передает 24 Канал. По информации CLEPA, из сотен поданных с апреля заявок на экспортные лицензии одобрено лишь около 25%.

Смотрите также Китай может ответить на тарифную войну США чем-то более серьезным: последствия почувствует весь мир

Часть из них отклонили из-за "чисто процедурных оснований". В частности, в некоторых случаях китайская сторона требует предоставить конфиденциальные сведения, которые в частности связаны с интеллектуальной собственностью.

Если ситуация не изменится, в течение 3 – 4 недель может остановиться еще больше заводов в Европе – запасы критически сокращаются,

– предупредила CLEPA.

Заметьте. Недостаток редкоземельных элементов ударил не только по автопроизводителям, но и по компаниям в области авиации, микроэлектроники и обороны. На фоне этого отраслевые объединения из Германии, США и Индии призывают свои правительства вмешаться и оказать давление на Китай с целью смягчения ограничений.