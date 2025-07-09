"Казино без регистрации" закончились: в Украине заблокировали сотни игорных сайтов

В Украине спецслужбы завершили масштабную операцию по блокированию 133 нелегальных онлайн-казино, работавших в украинском сегменте интернета.

Заблокировали 133 онлайн-казино

Операция состоялась согласно распоряжению Государственной службы специальной связи. Интернет-провайдеры должны были заблокировать доступ к указанным сайтам до 8 июля включительно, сообщила Ассоциация украинских операторов игорного бизнеса (АУОГБ), информирует 24 Канал.

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Кроме ограничения доступа к онлайн-ресурсам, удалось остановить ключевые финансовые каналы незаконного бизнеса. В частности, прекращено функционирование нелегальных платежных сервисов и заблокированы P2P-транзакции.

Теневой гемблинг: сколько теряет бюджет

По оценкам АУОГБ, нелегальный рынок онлайн-гемблинга в Украине генерирует ежеквартальный оборот от 3 до 5 миллиардов гривен. При этом, по данным Министерства цифровой трансформации, ддо 50% рынка азартных игр до сих пор функционирует в тени. Из-за этого бюджет ежегодно теряет до 10 миллиардов гривен недополученных налогов.

Для сравнения: в 2024 году легальные операторы уплатили в бюджет более 17 миллиардов гривен, а только за первые четыре месяца 2025 года – еще 6,4 миллиарда.

В июне агентство PlayCity, которое работает под эгидой Минцифры, передало в Национальную комиссию по электронным коммуникациям (НКЭК) перечень из 824 нелегальных казино с требованием о блокировке.