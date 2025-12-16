Украинцы должны декларировать доход с OnlyFans, даже если аккаунт удалили – налоговая
- Украинцы должны декларировать доходы с платформы OnlyFans, даже если аккаунт удален, поскольку это иностранный источник дохода.
- Налоговое законодательство Украины требует платить налог на доходы и военный сбор, независимо от доступа к выпискам или отчетам.
Платформа OnlyFans – это иностранный источник дохода некоторых украинцев, с которого тоже нужно платить налоги и декларировать. Однако иногда определить сумму доходов и подтвердить их почти невозможно, потому что аккаунт пользователя был удален.
Как декларировать доходы с OnlyFans?
Согласно Налоговому кодексу Украины, физические лица-резиденты платят налог на доходы как с доходов, полученных в Украине, так и из иностранных источников, пишет 24 Канал со ссылкой на ГНС.
OnlyFans рассматривается именно как иностранный источник дохода. Если доход получен из иностранного источника, его обязательно включают в общий годовой налогооблагаемый доход.
Налогоплательщик должен подать декларацию об имущественном состоянии и доходах и уплатить:
- налог на доходы физических лиц по ставке, определенной НКУ;
- военный сбор, поскольку такие доходы являются базой его налогообложения.
Даже если аккаунт на платформе удален и плательщик не имеет доступа к выпискам или отчетам, обязанность ведения учета доходов остается. Налоговое законодательство обязывает:
- вести учет доходов и расходов в необходимом объеме;
- самостоятельно определять сумму общего годового налогооблагаемого дохода;
- хранить документы и информацию, связанные с налогообложением.
Что известно о деятельности OnlyFans в Украине?
OnlyFans установила рекорд по доходности на одного сотрудника - 37,6 миллионов долларов, благодаря бизнес-модели, базирующейся на контенте пользователей. Компания имеет менее 50 работников и генерирует прибыли, превышающие результаты таких технологических гигантов, как Apple, Google, и Meta.
Украинские модели на OnlyFans зарабатывают около 10 тысяч долларов ежемесячно, но чистый доход уменьшается из-за налогов и расходов. ГНС начала проверки доходов украинских пользователей OnlyFans после получения данных о прибыли за 2020 – 2022 годы.
Украинцы, которые получали доходы от OnlyFans в эти годы, не уплатили налоги на сумму 384,7 миллионов гривен. Несмотря на уголовную ответственность за порнографический контент в Украине, налоговые органы продолжают требовать уплаты налогов с доходов создателей контента на OnlyFans.
В целом OnlyFans выплатила 25 миллиардов долларов создателям контента с момента запуска в 2016 году. Платформа получает 20% от доходов моделей за просмотры или подписки.