Украинцы должны декларировать доход с OnlyFans, даже если аккаунт удалили – налоговая

Платформа OnlyFans – это иностранный источник дохода некоторых украинцев, с которого тоже нужно платить налоги и декларировать. Однако иногда определить сумму доходов и подтвердить их почти невозможно, потому что аккаунт пользователя был удален.

Как декларировать доходы с OnlyFans?

Согласно Налоговому кодексу Украины, физические лица-резиденты платят налог на доходы как с доходов, полученных в Украине, так и из иностранных источников, пишет 24 Канал со ссылкой на ГНС.

OnlyFans рассматривается именно как иностранный источник дохода. Если доход получен из иностранного источника, его обязательно включают в общий годовой налогооблагаемый доход.

Налогоплательщик должен подать декларацию об имущественном состоянии и доходах и уплатить:

налог на доходы физических лиц по ставке, определенной НКУ;

военный сбор, поскольку такие доходы являются базой его налогообложения.

Даже если аккаунт на платформе удален и плательщик не имеет доступа к выпискам или отчетам, обязанность ведения учета доходов остается. Налоговое законодательство обязывает:

вести учет доходов и расходов в необходимом объеме;

самостоятельно определять сумму общего годового налогооблагаемого дохода;

хранить документы и информацию, связанные с налогообложением.

Что известно о деятельности OnlyFans в Украине?