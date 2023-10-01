Украина покоряет мир: сервис OnTaxi заработал в новой стране

Украинские бизнесы активно начинают расширяться на международный уровень. Все больше компаний готовы попытаться навязать конкуренцию в других странах.

OnTaxi выходит на рынок Чехии

Украинский онлайн сервис OnTaxi начал свой путь в Чехии. Компания уже начала свою деятельность в столице страны – Праге.

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Как рассказал владелец бизнеса Денис Покалицын, свою работу сервис начал не самостоятельно, а с партнерами.

Интерес к украинским ИТ-продуктам в странах Европы в последнее время существенно повысился. Это связано, в первую очередь, с возможностью получить высокотехнологичные решения по привлекательной цене, а также возможностью поддержать Украину и украинцев.

– отметил он.

Интересно! OnTaxi был основан в Харькове в 2016 году. Сейчас сервис работает в 28 городах Украины по прямой модели, еще в 32 – по франшизе.

Компания предоставляет услуги в странах ЕС и Азербайджане. Сейчас с сервисом сотрудничают более 300 тысяч водителей.

OnTaxi позволяет вызвать такси с помощью мобильного приложения. Для выхода на рынок Чехии мобильное приложение было адаптировано под местные нужды.