OpeаAI предлагает медиа деньги за материал для обучения искусственному интеллекту: какие суммы готовы платить

Автор ChatGPT уже встрял в громкие скандалы из-за использования чужого контента для обучения своему искусственному интеллекту. Теперь компания действует более осмотрительно и пытается предотвратить судебные преследования.

Немалые деньги за данные для обучения AI

Компания OpenAI начала предлагать медиа гонорары за использование их материалов для обучения своему искусственному интеллекту. Разработчик ChatGPT готов выписывать чеки на сумму от 1 до 5 миллионов долларов в год.

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The New York Times подал на компанию иск за нарушение авторских прав. Пока будет продолжаться слушание, OpenAI пытается договориться с другими крупными игроками медиа рынка во избежание судебных забот в будущем.

В списке медиа, которые уже сотрудничают с OpenAI, есть Axel Springer (владелец Politico и Business Insider) и Associated Press. Точные финансовые данные соглашений неизвестны, но в соприкасающихся кругах говорят, что Axel Springer на протяжении нескольких лет будет получать десятки миллионов.

Google и Apple также активно пытаются заключить соглашения с медиа и издательствами, чтобы получить контент для обучения искусственному интеллекту. Первый имеет больше возможностей благодаря Google News, а Apple не жалеет денег.

СМИ поняли, что использование их контента для обучения ИИ может приносить большие прибыли, поэтому история с судебными исками и договоренностями будет продолжаться еще долго.