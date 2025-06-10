Прямые конкуренты стали партнерами – OpenAI привлекает облака Google
- OpenAI заключила соглашение с Google об использовании ее облачных сервисов для расширения вычислительных мощностей.
- Сотрудничество позволит OpenAI масштабировать обучение и запуск моделей, а акции Alphabet выросли на 2,1%.
- Соглашение стало неожиданным шагом, поскольку компании являются прямыми конкурентами в сфере искусственного интеллекта.
Компания OpenAI, известная разработкой ChatGPT, заключила соглашение с Google об использовании ее облачных сервисов для расширения своих вычислительных мощностей.
Что известно о новом соглашении
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, передает 24 Канал. Соглашение стало неожиданным шагом, ведь обе компании – прямые конкуренты в сфере искусственного интеллекта.
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В последние годы OpenAI тесно сотрудничала с Microsoft, которая инвестировала в компанию миллиарды долларов и предоставила доступ к своим облачным ресурсам Azure. Но, по информации источников, OpenAI искала возможности уменьшить зависимость от одного партнера.
Известно, что переговоры с Google продолжались несколько месяцев, однако заключить соглашение ранее было невозможно из-за ограничений, связанные с партнерством с Microsoft. Сейчас эти условия пересматриваются, в частности относительно доли акций Microsoft в OpenAI.
Что дальше
Сотрудничество с Google позволит OpenAI масштабировать обучение и запуск своих моделей, в частности GPT. Это также важный шаг для Google Cloud, которая пытается наверстать отставание в конкуренции с Amazon Web Services и Microsoft Azure.
На фоне новости акции Alphabet выросли на 2,1%, тогда как Microsoft потеряла 0,6%.