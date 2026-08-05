OpenAI обвинили в дискриминации американцев: компания выплатит 3,2 миллиона
Компания OpenAI и ее дочернее предприятие Statsig выплатят 3,2 миллиона долларов в рамках урегулирования претензий правительства США. Обе компании обвиняются в том, что при найме персонала отдавали предпочтение иностранным работникам и дискриминировали американцев.
В чем обвиняют OpenAI
Министерство юстиции США заявило, что OpenAI и Statsig набирали на некоторые открытые вакансии преимущественно кандидатов с временными рабочими визами, пишет Reuters.
При этом компании якобы принимали различные меры, чтобы отпугнуть американских работников от подачи заявок.
В частности, по информации Минюста, компании:
- требовали отправлять бумажные заявки по почте вместо электронной подачи;
- рекламировали вакансии по радио в ночное время;
- не размещали информацию об открытых вакансиях на внешних сайтах.
Ведомство утверждает, что OpenAI и Statsig нарушили Закон США об иммиграции и гражданстве (Immigration and Nationality Act), который запрещает дискриминацию по признаку гражданства.
OpenAI опровергла какие-либо нарушения законодательства, но согласилась урегулировать дело и пошла на мировое соглашение.
Кто получит компенсацию
В Минюсте отметили, что речь шла о менее чем 10 вакансиях. Однако сумма урегулирования в 3,2 миллиона отражает ущерб, нанесенный компаниями американским работникам.
Соглашение предусматривает выплату:
1,2 миллиона долларов – в виде штрафов;
2 миллиона долларов – в качестве компенсации потенциальным жертвам дискриминации.
Кроме того, OpenAI согласилась пересмотреть свою политику найма, провести обучение персонала по вопросам соблюдения антидискриминационного законодательства и находиться под мониторингом Министерства юстиции.
Это значительное мировое соглашение гарантирует, что OpenAI возместит нанесенный ущерб и изменит практику найма, чтобы американские работники получали справедливую возможность претендовать на высококонкурентные вакансии в технологической сфере,
– подчеркнула помощница генерального прокурора США Гармит Дхиллон.
Напомним, в прошлом году Meta обвиняли в том, что ее платформы Facebook и инстаграм при найме якобы отдавали предпочтение иностранным работникам, которым можно было платить меньше, чем американцам.