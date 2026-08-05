У чому звинувачують OpenAI

Міністерство юстиції США заявило, що OpenAI та Statsig набирали на деякі відкриті вакансії переважно кандидатів із тимчасовими робочими візами, пише Reuters.

При цьому компанії нібито вживали різних заходів, щоб відлякати американських робітників від подачі заявок.

Зокрема, за інформацією Мін'юсту, компанії:

вимагали надсилати паперові заявки поштою замість електронного подання;

рекламували вакансії на радіо у нічний час;

не розміщували інформацію про відкриті вакансії на зовнішніх сайтах.

Відомство стверджує, що OpenAI та Statsig порушили Закон США про імміграцію та громадянство (Immigration and Nationality Act), який забороняє дискримінацію за ознакою громадянства.

OpenAI заперечила будь-які порушення законодавства, але погодилася врегулювати справу і пішла на мирову угоду.

Хто отримає компенсацію

У Мін'юсті зазначили, що мова йшла про менш ніж 10 вакансій. Проте сума врегулювання у 3,2 мільйона відображає шкоду, яку компанії завдали американським працівникам.

Угода передбачає виплату:

1,2 мільйона доларів – у вигляді штрафів;

2 мільйони доларів – для компенсації ймовірним жертвам дискримінації.

Крім того, OpenAI погодилася переглянути свою політику працевлаштування, провести навчання для персоналу про дотримання антидискримінаційного законодавства та перебувати під моніторингом Міністерства юстиції.

Ця значна мирова угода гарантує, що OpenAI відшкодує завдану шкоду та змінить практику найму, щоб американські працівники отримували справедливу можливість претендувати на висококонкурентні вакансії у технологічній сфері,

– наголосила помічниця генерального прокурора США Гарміт Дхіллон.

Нагадаємо, торік Meta звинувачували у тому, що її платформи Facebook та Instagram під час найму нібито віддавали перевагу іноземним працівникам, яким можна було платити менше, ніж американцям.