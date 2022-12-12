Количество оплат через терминалы бизнеса в телефонах выросло на треть

В ноябре оплаты из-за терминалов бизнеса в телефонах выросли на треть из-за аварийных отключений электроэнергии. Следовательно, малый бизнес и предприниматели чаще принимали оплату картами через "Терминал ПриватБанка" на мобильных устройствах.

Количество оплат через терминалы в телефонах выросли

За ноябрь количество пользователей терминала в мобильных телефонах выросло на 25%.

Количество оплат бесконтактными картами и гаджетами через "Терминал" в ноябре по сравнению с октябрем выросло на 30%.

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Когда нет электричества, но есть мобильный интернет "Терминал" является самым простым и доступным средством оплачивать покупки картами и не отказывать клиенту в покупке. Еще одним удобным средством принимать безналичные оплаты, когда нет света, является QR код из POS-терминала в нашем телеграмм-боте,

– член правления банка по малому и среднему бизнесу Евгений Заиграев.

Как смартфон превратить в POS-терминал

Если у предпринимателя есть смартфон на ОС Android с NFC, его можно превратить в POS-терминал. Для этого нужно загрузить приложение Терминал, зарегистрироваться за несколько минут и принимать к оплате карты любых банков.

Также продавцы во время отсутствия энергоснабжения могут использовать QR код своего POS-терминала в смартфоне. Для этого нужно:

зайти в телеграмм-бот, нажав здесь,

нажать QR для оплаты,

ввести мерчант терминала (можно увидеть на любом чеке этого же POS-терминала, начинающегося на S, например S1240RWZ).

В ПриватБанке объяснили, что для оплаты покупателю достаточно открыть Приват24, просканировать QR код продавца, ввести сумму товара и подтвердить сделку.