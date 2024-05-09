Такое бывает только в кино: как основатель FedEx спас компанию игрой в казино

Начало своего дела требует не только амбиций и знаний, но и большой смелости. Особенно, когда молодой бизнес оказывается на грани провала.

Сегодня FedEx – успешная компания глобального масштаба, которая осуществляет доставку по всему миру, рассказывает 24 Канал. Однако в начале ее существования существовал риск краха, и только отчаянность основателя Фредерика Смита спасла бизнес.

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А дело было так. В начале существования доходы FedEx были куда ниже, чем расходы. Однажды Смиту нужно было заплатить 24 тысячи долларов за топливные расходы. Такой возможности не было – на счету было всего 5 тысяч долларов. Если не заплатить, то компанию объявят банкротом.

Бизнесмен решил преодолеть эту проблему очень нестандартным способом. Он снял все деньги со счета и поехал в ... Лас-Вегас, чтобы посетить казино.

Фредерик Смит ради спасения компании рискнул всем / Фото Redskins.com

Сміливість – ознака успішних людей, які не женуться за трендами, а створюють їх. Зі Škoda Kamiq ви відчуєте це повною мірою! Завдяки емоційному дизайну компактний кросовер виділяється із загального потоку машин, а комфортний інтер’єр та продумані функції зроблять пересування міськими джунглями приємною забавою, навіть у понеділок чи в години пік.

Бизнесмен сел за стол с блэкджеком и стал играть. Фортуна и судьба были благосклонны к Смиту в тот вечер, поэтому ему удалось выиграть аж 27 тысяч долларов! На вопрос, что бы он делал в случае проигрыша, Смит отвечал: "Даже не знаю, у меня просто не было другого выхода".

К счастью, впоследствии дела FedEx пошли лучше, и Смиту больше не приходилось садиться за игровой стол для спасения компании. Бизнесмен является настоящим счастливчиком, ведь история знает много случаев, когда предприниматели, ставя на карту все, терпели поражение. Поэтому Смит советует не надеяться на удачу, а тщательно продумывать бизнес-план и финансовую деятельность бизнеса.